Dirigentes nacionales en contra de actitud del senado… fue un descaro de Américo el refugiarse con senadores

Declaran: Las mentiras mañaneras ya no son suficientes, esto es el último descaro de violar la ley de forma recurrente, dijo.

CDMX.- En conferencia de prensa, los dirigentes nacionales de los partidos de la coalición Va Por México; PAN-PRI-PRD, ampliaron sus posturas a la prensa, acerca del proceso electoral que se lleva a cabo en 6 estados de la república, incluyendo Tamaulipas; ante los medios abordaron principalmente las prácticas antidemocráticas que se han descubierto por parte de Morena.

Marko Cortés dirigente del PAN así como Jesús Zambrano del PRD y Alejandro Moreno Cárdenas dirigente del PRI, coincidieron en señalar sobre la forma cobarde en que el candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal acudió a refugiarse con sus compañero ex senadores, el líder del PAN Nacional expresó “dentro de la oficina de la Junta de Coordinación Política, no en el área de prensa, en la oficina de la JUCOPO, con la presencia del presidente de la junta y con la presidenta de la mesa, en esas instalaciones, dándole el respaldo a Américo Villarreal, el impresentable candidato de Tamaulipas”.

Aseguraron que es inédito y lo llamaron un descaro, el invitar a un recinto oficial al que refieren como impresentable, porque como lo dijo Cortés Mendoza, “impresentable porque no ha aclarado todos los vínculos que han sido señalados por diversos medios de comunicación, con el contrabando de combustible, con la empresa de Sergio Carmona… no se presenta a los debates, ni a las ruedas de prensa, ni con la sociedad, está escondido porque no da la cara, y el gobierno federal los protege”.

A pregunta expresa de una reportera sobre el apoyo y hasta las mañanitas celebradas al candidato morenista Américo Villarreal y quién sólo se ha visto en este tipo de actividades a puertas cerradas y entre los que lo protegen; Marko Cortés declaró que han violado toda ley, la Constitución, a la vez que el mismo presidente ataca a los candidatos de la coalición.

“Lo único que falta ya, es que el Presidente de la República, lleve a sus candidatas y candidatos impresentables, al show mañanero de Palacio Nacional, ya nomás eso faltaba y que le diga a la gente, aquí están y voten por ellos” añadió el dirigente nacional.