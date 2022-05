Desde el senado, denuncia Américo elección de “Estado”

Ciudad de México.- Desde la Cámara Alta, acompañado por senadores, diputados federales y locales, líderes de bancadas y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el doctor Américo Villarreal Anaya, denunció la «elección de Estado» que preparan para el 5 de junio el gobernador Cabeza de Vaca y su candidato César “Truko” Verástegui, quienes imponen el terror y la amenaza judicial para obtener los votos.

«El gobernador Cabeza de Vaca, en complicidad con su candidato, el Truko Verástegui, han decidido usar al poder judicial para convertirlos en un arma contra la democracia. Están imponiendo un régimen de terror en todo el estado, con órdenes de detención ilegales, sin sustento, arbitrarias que emiten contra mi familia, mi equipo de campaña, militantes y afines a mi candidatura», expuso.



Arropado por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, el dirigente nacional del partido Mario Delgado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado Olga Sánchez Cordero, y más de 30 senadores de distintas entidades de la república, Villarreal Anaya denunció que a él y su familia los están persiguiendo con saña y encono. «Como no pudieron conmigo, porque no tienen con que imputarme, decidieron ir contra mí y mi familia, contra quienes han emprendido una encarnizada persecución, con injurias, maltrato a su reputación y daños morales”.

Y agregó:

«Por si fuera poco, los tentáculos del poder han amedrentado ilegalmente con órdenes de aprehensión contra nuestros alcaldes de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, y Eduardo Gattas, de Ciudad Victoria. Esto significa que el gobernador y su grupo busca obtener el triunfo sin ningún tipo de escrúpulos», añadió.

Expuso también que el gobernador amenaza a los trabajadores de la burocracia, y ha instruido a los secretarios de su gobierno para que encabecen una campaña de desinformación sobre los programas federales con el fin de hacer cambiar el voto de los ciudadanos de regiones más apartadas con poco acceso a información veraz.

«Empresarios del campo, que se han sumado a nosotros, han sentido las represalias porque les han quemado sus ranchos. Dirigentes sindicales del sector salud han sido encarcelados. Si eres simpatizantes de la Cuarta Transformación, «puedes ir preso», agregó.

Villarreal Anaya, dijo que esta denuncia tiene la intención de hacer ver a todos los mexicanos, cuáles son las armas de las que valen los enemigos de la Cuarta Transformación y de lo que creen que tienen feudos irreductibles, impunes a la voluntad del soberano.

Pidió a senadores y diputados ayuden a ser gestores ante las instancias federales de gobierno para gestionar que sean estas instituciones del orden federal, las que garanticen la libertad y la tranquilidad que reclama la sociedad tamaulipeca para salir a votar con garantías el próximo 5 de junio.

El candidato de Morena, Partido Verde y del Trabajo, puntualizó que está seguro que esta época de miedo, extorsión e intimidación va a concluir muy pronto.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal hizo un llamado a la civilidad y convocó a una tregua a la guerra sucia y al clima de hostilidad y zozobra que se vive en Tamaulipas. “Permitamos que la ciudadanía vote en libertad, sin miedo, sin amenazas, sin presiones, es el momento de la democracia, de la madurez política, de la transición pacífica y ordenada”, afirmó.

“Las senadoras y senadores de la mayoría en el Senado, por unanimidad hemos cerrado filas en torno a Américo Villarreal, candidato a la gubernatura en Tamaulipas, no dejaremos solo a quien por decisión democrática y popular gobernará este extraordinario estado”, advirtió.

Monreal dijo que los senadores morenistas se mantendrán pendientes del desarrollo de la jornada electoral en Tamaulipas, como lo pidió el dirigente nacional Mario Delgado, “para exigir el cumplimiento de la ley y que se respete el voto popular”.

