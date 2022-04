El voto verde en orfandad política y económica

Agoniza el sector campesino como organización

Estructuras priistas comprometen apoyo al Truko

La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, más conocida como CNC, sufre los efectos de la orfandad política y económica al dejar el PRI de ser gobierno en Tamaulipas. Esta organización considerada en otros tiempos como el brazo fuerte del Tricolor, operaba como una paraestatal a la que le aportaba recursos el Estado, y hoy le reclaman a su dirigente Raúl García Vallejo el descuido y lo sucio de sus oficinas, la falta de pago oportuno a la única secretaria que tienen.

Debemos señalar, que además esta organización presenta deudas por consumo de agua, servicio eléctrico y telefónico. Lo más probable es que esto se deba a que no tiene asignada una cuota por parte del PRI, o es meramente simbólica; o bien, las aportaciones de sus integrantes no existen o llegan con cuentagotas.

La realidad es que les faltó visión a los priistas, la dirigencia debió entregarse a quien o quienes ostentan un puesto de elección popular, para que cuando menos pudiera ser gestor de algunos servicios, y no generarle gastos a la Liga. Tino Sáenz Cobos, actualmente diputado local y que ya ocupó la Secretaría General de la Liga en cuestión, pudo haber tenido ese encargo.

Falta orden y liderazgo desde la cúpula priista, nacional y local, para establecer reglas claras, por ejemplo que regidores, síndicos, alcaldes, diputados locales y federales de extracción campesina aporten una cuota mensual durante su encargo para el sostenimiento de la organización.

Es cierto que Raúl García Vallejo quiere repetir como alcalde de González, que en abril de 2017 fue nombrado delegado de la Procuraduría Agraria en Tamaulipas, que ha logrado tener provecho del sector campesino para escalar estos puestos y que sus aspiraciones no tienen límite.

Si lo logra o no, es otro tema, la cuestión es que hay que regular que quienes se beneficien con un puesto de extracción popular le respondan a su sector, sea campesino, obrero o popular, porque no hay otra forma de sobrevivir cuando se está fuera del presupuesto gubernamental, porque pese a que no resulta tan atractivo ser dirigente campesino en estos tiempos, el puesto sigue siendo muy codiciado y tendrán que tener cuidado en la designación, porque habrá quienes se presten para subastar con la oposición la fuerza real que tiene el voto verde.

La CTM pilar del sector obrero priista ya celebró alianzas con el PAN y el sector campesino tarde que temprano estará trabando alianza con otras corrientes diferentes al Tricolor, es la ley de la sobrevivencia. Porque ligada la CNC a un partido que ya no es gobierno, ni federal, ni estatal, lo inhabilita como gestor de los campesinos, en pocas palabras las siglas no le sirven a la base campesina si no da resultados de gestoría.

TRUKO ESTARÁ EN REYNOSA Y MATAMOROS ESTA SEMANA.- Este martes 26 César Verástegui Ostos inició su agenda en Abasolo, luego continuó por Jiménez y Padilla, propiciando el acercamiento con las bases ciudadanas a través de mesas de trabajo donde todos los sectores activos que dan vida a esos municipios, interactuaron con el candidato de la coalición PAN-PRI-PR. Citricultores, ganaderos, agricultores, pescadores, comerciantes le hicieron llegar sus necesidades para fortalecer la actividad económica que da sustento a esa zona geográfica.

El profesor Martín Sauceda, tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida al candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas”, ahí ante una concentración de priistas, panistas y perredistas expresó su satisfacción y dijo, “Estamos muy contentos, estamos de fiesta aquí en Abasolo, porque la gente ve a un hombre como nosotros, que habla de frente, directo y sin dobleces”.

La mecánica que ha seguido Truko Verástegui le ha dado muy buenos resultados, consiste en sostener reuniones con diferentes sectores donde además de presentar su proyecto de gobierno escucha las demandas de los habitantes de cada lugar; con las caminatas propicia la convivencia con la gente y en el trayecto se van sumando personas como una manera de manifestarle su apoyo.

En los tres municipios de este día, Verástegui tomó protesta a estructuras territoriales de extracción priista que asumen el compromiso de trabajar a favor de su candidatura. Además esta semana tiene agendado visitar Reynosa el miércoles y Matamoros el jueves, también tiene contemplado visitar Burgos, Méndez, Cruillas y Victoria donde tendrá encuentros con tamaulipecos para escucharlos y presentar sus propuestas locales, regionales y estatales.

AVA DA A CONOCER ENCUESTA QUE LO FAVORECE.- El candidato morenista a gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue entrevistado por Javier Alatorre para El Heraldo Media Group que tuvo a su cargo un estudio de Opinión Pública, de su filial Marketing e Imagen, el cual le da el 44.8 por ciento de la intención del voto ubicando por encima de su principal competidor, asimismo dejó claro que estos resultados son una radiografía del momento en el que fue ejecutado el ejercicio de evaluación.

En la entrevista con el doctor Villarreal, este explicó que por su posición geográfica, Tamaulipas es un gran estado, donde la gente se ha sumado a su proyecto en busca de impulsar el bienestar social, más oportunidades y mejor calidad de vida para las familias tamaulipecas.

Américo comentó que las simpatías que ha logrado son por el malestar de la ciudadanía porque no se han atendido diversas situaciones.

El candidato a gobernador de Tamaulipas por Morena-PT-PRD, consideró que las encuestas que lo favorecen son un aliciente a su campaña, pero no bajará la guardia, porque aún tiene la confianza de aumentar la diferencia entre sus competidores.