El Truko es atender y resolver: César Verástegui

Cd. Victoria, Tam.- Tamaulipas no necesita de un gobernador que viva a expensas de su familia, de la historia de su padre o de la esperanza que le da un color, la entidad necesita de personas forjadas en el trabajo y el esfuerzo, que conozcan el sentir de la población y más aún, que la atiendan, esa es la forma de trabajar de César Truko Verástegui, candidato de la Coalición “Va por Tamaulipas”.



Al cierre del debate entre los tres candidatos al gobierno del estado, César Verástegui lanzó un mensaje que llegó fuerte al pensamiento de los tamaulipecos: “El Truko es resolver, el Truko es atender, el Truko es defender a la mujer, el Truko es construir seguridad pública para todos, el Truko quiere tener un Tamaulipas seguro y en paz en un estado de derecho eso es lo que quiere el Truko para tu familia y para mi familia que nunca me he ido de aquí a pesar del secuestro que sufrieron mis hermanos”.



De esta forma, el abanderado de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática dejó en claro que no es la herencia familiar ni un color lo que hacen a un buen político, es el trabajo que deja constancia de lo que se ha hecho en bien de la población.



Truko Verástegui destacó su diagnóstico el sistema de salud y dijo contar con la receta para mejorarlo, entre sus propuestas están las de implementar un programa de telemedicina, construir hospitales de tercer nivel, atender las carencias de medicina derivadas de las malas prácticas del Gobierno Federal y dignificar la labor de los trabajadores de la Salud.



En materia económica se comprometió a generar las condiciones de seguridad y financieras para impulsar a los jóvenes emprendedores y talentosos, a las mujeres y a todos aquellos que tengan una micro, pequeña, mediana o grandes empresa, a fin de generar el desarrollo de las familias tamaulipecas.