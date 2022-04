Heredero de Disney se declara transgénero y condena proyectos de ley anti-LGBTQ

Charlee Corra, quien forma parte de la familia Disney, se declaró transgénero de manera pública y condenó los proyectos de la ley anti-LGBTQ en una reciente entrevista.

Corra anunció que su familia igualaría hasta 250 mil dólares en donaciones a la Campaña de Derechos Humanos, en el grupo de defensa LGBTQ más grande del país, durante la gala anual de la organización en Los Ángeles en el mes de marzo.

Roy, P. Disney, padrastro de Charlee Corra y nieto de Roy O. Disney, cofundador de The Walt Disney Company, aumentó esa cantidad a 500 mil dólares la semana pasada.

Según Los Angeles Times, Disney señaló en un comunicado que “la igualdad nos importa mucho”, “especialmente porque nuestra hija, Charlee, es transgénero y orgullosa miembro de la comunidad LGBTQ+”, añadió.

Disney indicó también que la familia estaba “desconsolada” cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la Ley de Derechos de los Padres en la Educación, que los críticos han denominado el proyecto de ley “No digas gay o trans” ya que prohíbe la instrucción en el aula sobre orientación sexual o de identidad de género con estudiantes en los grados K-3 o de una manera que se considere inapropiada para el desarrollo de la edad.

Charlee Corra, quien es profesora de biología y ciencias ambientales de secundaria, dijo a Los Angeles Times que la gala de HRC fue una especie de revelación pública para ellos, pues se había declarado trans en privado hace cuatro años.

También expresó que, a pesar de que tiene mucho apoyo y privilegios, su viaje ha sido difícil.

“Tenía muy pocos modelos a seguir abiertamente homosexuales”, dijo Charlee Corra, de 30 años.

“Y ciertamente no tenía ningún modelo a seguir trans o no binario. No me veía reflejada en nadie, y eso me hacía sentir que algo andaba mal conmigo”, agregó.