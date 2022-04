Van por Enrique Rivas Cuéllar 

El poder corruptor de Cabeza de Vaca sedujo al PRD, bueno, al membrete, para que aceptara ser usado como ariete contra MORENA y su candidato Américo Villarreal Anaya.

Es decir, a cambio de prebendas, canonjías y otras recompensas, el partido del sol azteca le está haciendo el trabajo sucio al PAN-Cabeza de Vaca, para tratar de menguar la fuerza del proyecto de la 4-Transformación.

Es patética la embestida mediática enderezada por una dama contra el abanderado del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque se hace acompañar en el video por Mario Sosa Pohl.

Sosa tiene en el rostro un rictus mezcla de amargura, deshidratación post-etílica, decepción, disgusto.

Recuérdese que el partido del sol azteca es el cabús de la alianza PAN-PRI que participa en la lid por la gubernatura de Tamaulipas, a pesar de que perdió hace mucho tiempo presencia en el territorio.

El ex presidente municipal de Ciudad Madero y ex presidiario seguramente no juega este rol político gratuitamente, pues no es de las personas que la brincan sin huarache, pero sólo él sabe lo que trae en el morral.

A propósito de conveniencias, el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano Juan Carlos Zertuche Romero, no mostró sorpresa por la adhesión de la ex diputada local de este partido, Patricia Pimentel Ramírez, al proyecto del Truko.

Desde mayo de 2021, Pimentel dio un vuelco político al votar contra el desafuero de Cabeza de Vaca, contrariando la línea política de su partido, representado por Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

En Nuevo Laredo, crece el escándalo que rodea al ex presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar por las revelaciones de una investigación que duró seis meses y que prueba que obtuvo dinero fácil mediante maniobras oficiales ilegales e inmorales.

El equipo jurídico del Ayuntamiento que encabeza la abogada Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, está dando los arreglos finales al paquete de documentos que acompaña la denuncia contra Rivas Cuéllar.

El ex edil de extracción del PAN y algunos de sus cercanos colaboradores se confabularon para “inflar” a más del doble, el precio comercial del Centro de Convenciones, a fin de obtener un beneficio al margen de la ley.

En un mensaje dirigido a la Opinión Pública, Carmen Lilia hasta se disculpó por este enojoso asunto pero se declaró comprometida con el pueblo y repitió que no será tapadera de nadie, sea quien sea.

Cuando el asunto sea atendido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, ni la influencia de Cabeza de Vaca podrá impedir que Enrique sea sentado en el banquillo de los acusados, para que responda de los graves cargos imputados.

Desde hace mucho tiempo que ningún funcionario gubernamental, activo o retirado, era llamado a comparecer por presuntos delitos, especialmente el enriquecimiento inexplicable.

La relevancia de este litigio es que sea cual sea su desenlace, servirá de escarmiento a los servidores públicos, para que sepan que se acabó la impunidad y que el que la hace, la paga.

Esta es una mala noticia para Cabeza de Vaca porque lo suyo es el latrocinio, el abuso, el delito, y no de ahora, sino desde su adolescencia. No es gratuito que tenga en estos momentos una orden de aprehensión, pendiente de ejecutar.

En otros temas, Américo Villarreal Anaya continúa sumando adeptos en su proyecto de convertirse en Gobernador de Tamaulipas, bajo el auspicio de MORENA, el Verde y el Partido del Trabajo.

El candidato de la Cuarta Transformación recibió un formidable espaldarazo de grupos aglutinados en Fuerza Ciudadana, reunidos en el feudo del Güero Arizpe, Hacienda Escondida, donde le ofrecieron su voto.

En su mensaje, el médico Villarreal Anaya aseguró estar preparado para asumir la primera magistratura de Tamaulipas y presidir un gobierno que se encargue de atacar y resolver los rezagos en todos los órdenes de la administración pública estatal.

Fernando Arizpe convocó a líderes cívicos a acompañarlo en esta jornada política, con muy buenos resultados pues pararon lista de presentes personajes de la talla de Luisa Alvarez, Pedro Etienne y otros.

Por su parte, César Verástegui Ostos inició en Nuevo Laredo otro recorrido por la frontera, para consolidar los apoyos ciudadanos que le hacen presumir que arrasará en las urnas, el domingo 5 de junio.

Dijo el Truko a los periodistas fronterizos, que se le facilita la interlocución con los actores políticos del Estado, debido a que los conoce y los ha tratado, desde que ocupó el cargo de secretario general de gobierno.

Agregó que proviene de la cultura del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio, no del privilegio ni las influencias. “Lo importante es tener la capacidad, la experiencia y saber darle rumbo a Tamaulipas”, proclamó.

Dejó de existir la veterana luchadora social Eustolia Turrubiates.

El doctor en leyes Carlos Hinojosa Cantú recibió la Medalla Nacional de Docencia Jurídica.

Cumplió años Alberto Guerra Tovar. Tres.