Revocación de Mandato, ¿concurso entre presidenciales?

La esencia de la Revocación de Mandato, desde un punto de vista romántico y de beneficio social, se le debe reconocer al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a pesar del excesivo costo económico y que se preste para sospechar que tiene un tinte electoral.

Todos sabemos que los hubiera no existen, pero permítame, pues, hacer ese ejercicio de los “hubiera” … ¿Qué hubiera pasado si la Revocación de Mandato se hubiera aplicado a FELIPE CALDERÓN HINOJOSA…?

La respuesta es que muy probablemente la “guerra contra el narco” se hubiera cancelado pronto y con ello miles de padres y madres, abuelos, tíos, esposas, esposos y etcéteras; no estarían llorando la muerte de sus seres queridos tras ser alcanzados por una bala perdida en los llamados “topones”.

Hoy se sabe que los principales operadores de esa guerra fallida, era gente que prestaba servicio al bando que presuntamente combatía y GENARO GARCÍA LUNA, el llamado “súper-policía”, es una prueba.

Si esa Revocación de Mandato se la hubiéramos aplicado a MARTA SAHAGÚN, quien “gobernó” México del 2000 al 2006, a través de VICENTE FOX “DE SAHAGÚN”, qué dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado …

O a ENRIQUE PEÑA NIETO, apenas descubriéndose lo de la “Casa Blanca” o la “compra de conciencias” que hizo de senadores y diputados federales de la oposición para que aprobaran sus llamadas “reformas estructurales” … Ahí queda…

¡Sí!, si la Revocación de Mandato se hubiera aplicado, tal vez no habría el Fobaproa, tal vez CARLOS SALINAS DE GORTARI no hubiese logrado trascender a más sexenio a través de sus “tentáculos” e incluso el hoy presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR hubiera sido presidente mucho antes… Pero sí, los hubiera no existen.

Desgraciadamente la Revocación de Mandato se ve más como un acto anticipado de campaña para el 2024, como una especie de concurso de popularidad; que verdaderamente darle el poder a la población para que quite al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ya dijo el Partido Revolucionario Institucional, a través de ALEJANDRO “Alito” MORENO CÁRDENAS que no participará en esa farsa y convocó a sus compañeros de partido a adoptar la misma medida. En Acción Nacional, MARKO CORTÉS, replica el llamado y también convoca a los panistas a no acudir para no darle validez.

Por otra parte, y esto no le va a gustar a los alabadores del presidente LÓPEZ OBRADOR, el Mandatario mexicano prácticamente “ordenó” violentar las leyes electorales, lo que se contrapone a sus propios dichos, que ha emitido una y otra vez desde La Mañanera en Palacio Nacional, al citar: “al margen de la ley nada; por encima de la ley, nadie”.

Usted y yo fuimos testigos que autoridades civiles, militares y altos funcionarios del Gobierno federal, han participado de forma muy activa, acelerada, desaseada y hasta con cinismo, en la promoción de la Revocación de Mandato, empleando recursos públicos para ello… Y usted y yo sabemos que no se mandan solos…

Muy grave, demasiado grave, que el Presidente de México, (sí, de todos los mexicanos), sea el primero que violente de forma clara las leyes electorales con argumentos a modo para justificar la acción.

“Al diablo las instituciones”, cuando el Presidente ordena que deben ir 40 millones de mexicanos a votar por él para que se quede en un cargo que ya tiene.

“Al diablo las instituciones”, cuando el Presidente busca con una imperiosa necesidad “legitimarse” en un cargo que ya tiene y para el que todavía le quedan más de dos años.

“Al diablo el INE”, una institución a la que culpará de no hacer promoción y de amafiarse con los fifís y conservadores si no consigue que por lo menos 33 millones de mexicanos acudan a votar.

Ayer lo comenté en este mismo espacio: El hecho de violentar la ley electoral para que se usen recursos públicos en promociones electorales y que funcionarios del más alto nivel federal, incluido gobernadores, participen en ello, demuestran el alto grado de desesperación en que ha caído Palacio Nacional.

Ningún analista serio entiende la necesidad del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de “legitimarse” en un cargo para el que está legitimado desde el uno de diciembre del 2018.

Los recursos económicos destinados a la organización de la Revocación de Mandato y de la “Consulta Popular para enjuiciar a ex presidentes” (de agosto pasado), bien pudieron emplearse en la construcción de la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria o para garantizar medicamentos en el sistema de salud pública; sólo por citar dos ejemplos.

Algo más que hay de trasfondo en este llamado ejercicio democrático que es la Revocación de Mandato, es que todos los gobernadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), deberán aportar su “cuota electoral”, si quieren estar bien con el inquilino de Palacio Nacional.

La promoción de la Revocación de Mandato y la entrega de buenos números, es realmente una imperiosa necesidad para quienes buscan estar o mantenerse en la “lista VIP” del presidente LÓPEZ OBRADOR, de cara a la sucesión presidencial.

Figuras como CLAUDIA SHEINBAUM, está obligada a entregar buenas cuentas, porque de lo contrario podría caer de la gracia de su “padrino” el Jefe de la Cuarta Transformación.

O la hija de FÉLIX SALGADO MACEDONIO, la gobernadora de Guerrero, ÉVELYN SALGADO, está doblemente comprometida a sacar a la gente de sus hogares para que acudan a votar, para no quedarle mal al “compadre” de su papá…

O qué cuentas entregará DAVID MONREAL, gobernador de Zacatecas, cuando su jefe político, el Presidente de México, es “enemigo real” y no imaginario de su hermano, el senador de Morena, RICARDO MONREAL.

O RUBÉN ROCHA, quién en su protesta como gobernador de Sinaloa, dijo al hoy candidato a la gubernatura de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, que le “debía un pedazo de la Gubernatura”.

La Revocación de Mandato dará tres resultados claves: (1) Cuánto capital político y estructura tiene el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; (2) Sabrá quiénes dentro del “Club de Gobernadores” de Morena están con él y quienes no, con números reales en la mano… y… (3) Sabrá si a los que él les tiene fe para ser candidatos presidenciales, están comprometidos con su “transformación” o son oportunistas… Pendientes…

Pero ojo, esos mismos resultados los tendrán en las parcelas de la Oposición, en esas insultantes parcelas conservadoras, en esas nefastas parcelas fifís… ¡El domingo nos enteramos…! Pendientes…

~~UAT: RECTOR FIRMA DE ACUERDO CON TEXAS A&M. —La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y Texas A&M International University (TAMIU), establecieron un acuerdo para fortalecer la vinculación y colaboración de los programas educativos entre ambas instituciones.

En este contexto se llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento por el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la UAT, y el Dr. PABLO ARENAZ, presidente de la TAMIU, durante la ceremonia realizada en las instalaciones del Centro Binacional de esa universidad norteamericana, con sede en la ciudad de Laredo, Texas, en Estados Unidos.

En la ceremonia, el Rector Mendoza Cavazos reconoció el valor del intercambio científico y educativo para promover las actividades de investigación y enseñanza de las dos instituciones respectivas, así como profundizar en la comprensión de las cuestiones económicas y sociales, al igual que las tradiciones de ambas culturas.

Por su parte, el Dr. PABLO ARENAZ comentó la importancia de reforzar esta vinculación y mejorar la interacción académica, resaltando el compromiso de fomentar una mayor cooperación entre las dos instituciones.

Como parte de este encuentro internacional se mantuvieron pláticas en temas específicos que establecen la promoción de un intercambio sistemático y continuo de materiales académicos, así como de personal docente y administrativo que participe en la instrucción e investigación, además de fomentar la participación de estudiantes para continuar programas académicos.

Se establecieron bases para la colaboración en una serie de actividades determinadas en torno al intercambio de personal docente, intercambio de estudiantes, investigación colaborativa, intercambio de materiales educativos y base de datos, programas conjuntos y de doble titulación, así como el copatrocinio de conferencias y otros eventos académicos.

Tras culminar el acto protocolario de la firma de convenio, representantes y titulares de las diferentes dependencias y programas educativos de ambas instituciones de educación superior realizaron un recorrido por las instalaciones del campus de la TAMIU en Laredo, Texas.

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana

Comentarios a: [email protected]