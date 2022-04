Con Lalo en el agua, solo mentiras, falsas promesas y cobros injustos: Vecinos

Cd. Victoria, Tam.- Reiterados abusos, cobros de piperos que llevan el tandeo del vital líquido, además de amenazas en el intento de cobrar recibos aún sin dar el servicio de agua por meses, formaron parte de una serie de denuncias de vecinos de decenas de colonias de esta capital, que se manifestaron en la presidencia municipal.

“Es inhumano, no se vale, así como mintió con los balazos, Lalo Gattas (presidente municipal) nos prometió que siempre tendríamos agua, que él tenía todos los estudios y que sabía cómo hacerlo, y mira aquí estamos vecinos de muchos lugares que nos organizamos porque al menos en los últimos cuatro meses no nos llega el servicio pero bien que nos quieren cobrar, y luego los piperos que manda también quieren cobrarnos, no se vale en donde vamos a parar” afirmó en entrevista una habitante de la colonia Alta Vista.

Además de la colonia antes mencionada los manifestantes se manifestaron como habitantes de Alta Cumbres, Marte R. Gómez, Ampliación Esperanza, Ejido Loma Alta y las Brisas entre otros sectores de esta capital. “Al grito de queremos agua, queremos agua”, los manifestantes particularmente molestos entraron a la presidencia municipal en donde sin recibir respuestas.

“Así como que anduvieron pidiendo el voto, así que nos den la cara para decirnos el porqué ni las pipan pasan y cuando llega a ir una el chofer nos quiere cobrar como si fuera Bonafont”, señaló un habitante de la Vamos Tamaulipas.

Los manifestantes anunciaron que estarán visitando la presidencia constantemente hasta que el alcalde, Eduardo Abraham Gattas Báez, de la cara y les de respuestas “Él decía en campaña que siempre estaría de puertas abiertas y hasta una segunda línea del acueducto iba a traer y a sido mentira tras mentiras”, afirmó colono de la Echeverria del segundo sector.