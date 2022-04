Reynosa: La familia Peña Ortiz…

Ahora si ya pasaron 48 horas de actividades de los candidatos. De César Verástegui, de Américo Villarreal y Arturo Diez y empezamos por centrar nuestra atención en la frontera, pero más en Reynosa donde ayer El Truko nuevamente reiteró la invitación.

«Yo sí quiero sumar a Maki Ortiz porque Maki Ortiz, porque Maki Ortiz, no vale dos votos, quiero su fuerza y quiero su liderazgo». Y como no, que de una vez les adelanto, cuando el Río Bravo suena es porque piedras trae y ahí, se los dejo de tarea.

¿Por qué Reynosa? Miren Ustedes, Tamaulipas tiene 2 millones 754 mil 737 votos potenciales, registrados en lista nominal y en Reynosa, está en espera del corte de lista nominal que debe sumar, más menos 550 mil.

Es decir, que solita la casa del gobernador Francisco García Cabez de Vaca y de Maki, representa casi el 20 % de todo el espacio de rentabilidad en la entidad y es además, más del 50 % de toda la frontera y como todos deben saber, el Norte de Tamaulipas es la mitad electoral de todo.

Y como no va a ser importante si Morena, le ha dicho a Maki Ortiz, que ella solamente representa dos votos, el de ella y el de su hijo, pero ayer y es mi sospecha, vimos en Jarachina que ambos 2 son mucho más que 2 votos.

Así que como la ven, algunos medios ya me registran que Maki y Carlos Peña tienen puentes comunicantes porque con el gobernador pueden tener diferencias, por cierto cada vez menores, pero que con El Truko, si pueden ser carnales.

Y de eso solamente el tiempo, que si agregamos que la zona de Reynosa, Maki y su hijo tienen una enorme influencia en Río Bravo, vamos a ver que pasa, que las rutas de trabajo de los candidatos pasan siempre por este sitio.

En resumen, y lo saben los operadores, los partidos y los candidatos, quien gana la frontera se lleva todo el pastel. Por lo mismo, creemos que lo que hace el Truko es lo correcto, tender una mano amiga a la familia Peña Ortiz.

Por cierto, ya vimos hace 10 días, al alcalde, hacer equipo con el gobernador, con palabras de mucho calambre. Por ejemplo, cuando hablo del problema de los migrantes:

«Yo estoy seguro que están mal informando al gobernador a través de sus colaboradores, yo creo que es una persona que tiene visión, que puede sacar adelante las prioridades de los reynosenses».

“Yo creo firmemente en el gobernador y aquí en Reynosa lo queremos bastante, estoy seguro que nos va a ayudar a que podamos hacer este sueño de muchos reynosenses, una realidad».

Coqueteos o no, eso solamente el tiempo que lo que si está claro, es que Morena no ha dejado de agredir a Maki y por lo mismo, es que ver al alcalde cerca de PAN hace sentido, como ayer, insisito, en Las Jarachinas donde estuvo presente sin estar…

a.- Vaya músculo el que mostró Chucho Nader al amanecer del día 3. Vaya fotos teniendo como telón de fondo la Laguna del Carpintero, en el inicio de la campaña de El Truko.

b.- Y a mi no me hablen de acarreos, que los que vemos en todos los partidos, es una práctica normal para mostrar capacidad de movilidad. Y tampoco me hagan hacer cuentas, que la reglas es muy simple, calcular el área de los polítigonos, contar sillas y multiplicar por, es 3 es lo mío.

c.- Nos lo comentó en entrevista, luego al iniciar su campaña, y desde aquí los buenos deseos de que los que ha sostenido Americo Vuillarreal sobre la prensa se cumpla, ya ven que en México la 4 T, con todas sus letras AMLO, todos los días nos agarra a “maderazos”.

Y nos pone en una picota muy peligrosa.

d.- Cierto, los alcaldes que acudan a eventos, no necesariamente serán determinantes, no para los candidatos que acompañan en el estrado.

Son 43 los presidentes, en lo general y me reservo las fuentes, muchos están con quien no están y apoyan a los que no apoyan y sí a los que si. Nadie quiere estar con el perdedor de principio a fin.

Del cuarto piso.- Claro que Lalo Gattas tiene razón, Victoria, sí es de las más feitas la capital, pero con un potencial que todos quemos de regreso con seguridad.

Misma seguridad que el alcalde ha dicjo, tiene enormes progresos con el gobernador Cabeza de Vaca.

