Perdón para la “sobrina moches”

Quedó claro que el Presidente no recomendó a su “sobrina moches” para que alcanzara como regalito de fin de año (del 2021), una diputación al Congreso de Tamaulipas.

Cero impunidad aunque fueran parientes, respondió López cuando le tocaron el tema en una “mañanera”. No mete las manos por ella. No la conoce. Está enterado que es hija de su prima hermana Ursula, de Tampico, “pero si la veo en la calle no la identifico, no tengo relación en nada”.

Ocupar primer lugar en la lista de diputaciones regaladas no cayó bien a miles. Quien la apuntó le hizo daño a ya sabes quién, y a ella misma.

Se pensó que efectivamente el líder moral había ordenado asegurarle una beca de tres añitos en el poder legislativo, y hacerla –ahora- lideresa o pastora del grupo parlamentario.

No es fundadora de Morena. El acta constitutiva del partido, en 2014, sólo contiene 60 paisanos, entre ellos el doctor Refugio Espriella, de El Mante, y Héctor Martín Garza González, de Reynosa, ex aspirante a la gubernatura, que fueron delegados a la asamblea nacional. La historia partidista así los registra.

La constitutiva de Tamaulipas se realizó el 27 de octubre de 2013 con 3,609 militantes efectivos, y no aparece la hoy diputada.

Años después de la fundación morenista, Ursulita seguía en las filas tricolores defendiendo causas perdidas, según pruebas que aporta el “fuego amigo”.

Sin experiencia en la vida pública, sin haber aparecido en boleta electoral alguna y solo con la novela de ser pariente del líder de la 4T, los jefes nacionales la expusieron a los ataques que hoy recibe la muchacha ¿quién fue el que la becó?.

Su salvación pudiera ser el mensaje del presidente, a quien sus enemigos tienen en la mira y no tanto a la inocente jovencita que viene de vender seguros.

“Tengo fotos con ella por mis giras a Tamaulipas pero no tengo una relación”, dijo, y en efecto ella presume esas imágenes en redes.

Si es inteligente, o la asesoran bien los abogados de su bancada, debería “tumbar” ya esas imágenes con AMLO. La guerra sucia no perdona a la parentela. No le van a servir más para escalar a otra chambita.

Desde el momento en que López dijo que no la conoce ni le interesa recomendarla, los demonios no volverán a ocuparse de ella. El escaño no es el objetivo ¿qué ganan con correrla?. La van a perdonar. Le tiran a la cabeza de los chairos.

Pensaron que le causarían daño al duro de Macuspana pero se equivocaron. Podrá terminar los tres años en santa paz.

“Ya saben cual es mi postura, cero impunidad”, dijo el inquilino de Palacio Nacional en referencia a su parientita cueruda.

Tenga usted la seguridad, amigo lector, que los azules soltarán a la sobrina. La cabeza política de ella no les preocupa, no vale un cacahuate.

Por otra parte, una vez que arrancaron las campañas, las encuestas siguen siendo indicador de cómo anda la intención rumbo al desenlace del cinco de junio. Esta misma semana aparecieron cuatro más, tres que favorecen a AVA y una a El Truko.

De un promedio de 14 trabajos que se conocen, levantados en los últimos tres meses por diferentes empresas, doce favorecen al médico y dos al de Xicoténcatl.

Por la mañana se difundió que El Truko, según la empresa Voz Pública, está en “empate técnico” con Américo, con una ventaja de siete décimas, 38.7 a 38.3 por ciento, ambos muy lejos de Arturo Díez con el 6.1.

En seguida se supo del contenido de la investigación de Enkoll para El Universal, que le concede 60 por ciento de votos a Américo contra 31 de Verástegui.

No solo esa. Rubrum le asigna al cardiólogo el 50 contra el 29.9 del cañero que abandera al Pan, Pri y Prd.

Cerró la mañana Massive Caller –tiene meses manteniendo similares niveles- otorgando al morenista 46.8 contra 22.3 por ciento.

En la primera semana de febrero un sondeo de El Financiero le dio a Truko el 36 y a Ava el 34, contra el 13 del maderero de Movimiento Ciudadano.

De reciente publicación, favorecen ampliamente a Villarreal, entre otras: El Heraldo de México, Gii360, Poligrama, Campaigns Elections Mexico, Demoscopia Digital, La Encuesta MX, y las señaladas de Massive Caller.

Ya encarrerados sobre temas de imagen y opinión pública, la empresa Electo Encuestas, en una evaluación a los alcaldes de las 31 capitales de estado le concede al victorense Lalo Gattás el lugar siete del ranking nacional con una calificación de 7.1 en escala de diez.

Anda activo en territorio. El lunes dio el banderazo de salida a las pipas que reparten agua potable en colonias a donde no llega el abasto, y asistió a la toma de posesión del General Adalberto Sergio Rojas como coordinador estatal de la Guardia Nacional, con quien recorrió tres terrenos donde se instalará el mismo número de cuarteles,

Mientras tanto en la UAT, el Rector Guillermo Mendoza Cavazos tomó la protesta a Laura Roxana de los Reyes Nieto como Directora de la Facultad de Enfermería Victoria, a quien felicitó por ser nominada por otros cuatro años al frente de la institución.

Enfermería es una de las primeras escuelas que abrió la Universidad de Tamaulipas en esta capital, y “es una de las más fuertes que tenemos” por su demanda gracias a la calidad educativa que imparte, como dijo el Rector.