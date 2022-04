El Truko Vs AVA: inicia la guerra

Desenterraron el hacha de una guerra electoral, una campaña especial y todos harán talacha…

Sin lugar para errores todos a dar lo mejor

a defender su color sólo 2 son los mejores…

No hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla; por lo que, desde el primer segundo de este tres de abril, comenzaron las “hostilidades” entre los dos más poderosos candidatos que existen para competir por la gubernatura.

El arranque fue de “rompe y rasga” en ambos cuadros. Apenas brincaron las manecillas de reloj, en el primer segundo de este domingo, y CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI pegaba con tubo haciendo eco en toda la entidad desde el punto más brillante de Tamaulipas, arrancando bien recio.

Por su parte, AMÉRICO VILLARREAL, no se quedaba atrás y desde la zona centro de la entidad, en la Capital de Tamaulipas, empezaba su campaña con la colocación de pegotes a todo lo que da.

“EL TRUKO” y AMÉRICO saben bien lo que quieren, tuvieron tiempo de hacer sus estrategias, de forjar sus “cuadros chicos” y sus “cuadros grandes”, para no andar a la una y un pedazo sino para pisar fuerte en esta elección que se convierte en la madre de todas las batallas.

El candidato de “Va por Tamaulipas”, que aglutina los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática sentenciaba desde Tampico lo siguiente:

“Toda mi vida soñé con tener la oportunidad de construir el Estado, el Tamaulipas con madre que todos nos merecemos”, por ello, las palabras de CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI también hicieron eco al sentenciar:

“Construyamos un Tamaulipas con madre, donde tus hijos se quieran quedar a vivir y forjar su futuro; donde sigan circulando y utilizando todas nuestras carreteras con la tranquilidad de saber que llegarán bien a su lugar de destino; donde se sientan orgullosos de su estado”.

En contraparte y desde la Capital, el abanderado de “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, que aglutina al Movimiento de Regeneración Nacional, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo citaba:

“Estoy convencido que una sociedad que tiene una prensa libre, tiene garantizada la democracia. Por eso soy y seré respetuoso de la prensa y de los periodistas porque fortalecen la verdad y la libertad”.

Dichas palabras, se pueden entender a que, AMÉRICO VILLARREAL, está marcando una “sana distancia” y una clara diferencia con el Jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien ha sido duramente criticado por organismos internacionales, incluido el Parlamento Europeo, por no dar garantías a quienes ejercen el periodismo en México e incluso el Presidente de México ha encasillado a la Prensa en dos tipos: la “FiFi” y/o la “conservadora”, quienes lo “critican” y los defensores de la 4T, que son quienes le aplauden.

Además, AMÉRICO VILLARREAL también remarcaba: “Lamento que, durante mucho tiempo, Tamaulipas ha sido calificada por los Organismos Internacionales de los Derechos Humanos como una zona silenciada, donde sucede todo y no se dice nada (…) Es tiempo que todos desde nuestras posiciones y acciones transparentemos la vida pública del Estado”.

Por otro lado, del municipio de Tampico, donde recibió el apapacho de miles y miles de sureños, “El Truko” VERÁSTEGUI se encaminó a la frontera, al municipio de Reynosa, donde tuvo un #Cara_a_Cara con la juventud.

El abanderado de “Va por Tamaulipas”, expuso el interés que tiene en los jóvenes y su futuro, por lo que hizo el compromiso de apoyar a la educación, tanto a la pública como a la privada, para hacer una “¡educación con madre!”.

“EL TRUKO”, en parte de su discurso, mencionó: “Conozco el camino y lo que se tiene qué hacer para lograrlo, sobre todo para abrir oportunidades para las nuevas generaciones”.

Reiteró su objetivo de crear los mecanismos para impulsar la economía con un fideicomiso de diez mil millones de pesos dirigido a los emprendedores, medianos, pequeños y microempresarios, con el requisito de que sean ciudadanos tamaulipecos, “tenemos que trabajar, porque nadie nos dará nada”, les dijo

Por otro lado, AMÉRICO VILLARREAL, en la colonia que lleva el nombre de su padre, el ex gobernador del PRI (Américo Villarreal Guerra), enfatizó que será un Gobernador de la transformación y citó:

“Estoy listo para llegar a la victoria; estoy listo para representarlos con honor, con honestidad y con justicia (…) Todo está a nuestro favor, hoy está más cerca la transformación; Tamaulipas cambiará y cambiará a fondo”.

En parte de su discurso el abanderado de “Juntos Hacemos Historia por Tamaulipas” señala: “Con nosotros vienen servicios públicos dignos, con nosotros llega un trabajo con honestidad, recursos públicos bien invertidos, rendición de cuentas al pueblo y toda nuestra experiencia y ánimo para transformar a Tamaulipas”.

En resumen. Sin duda ambos candidatos iniciaron con el pie derecho lo que representa la primera jornada de dos meses de proselitismo donde lo único que cuenta es ganar… Pendientes…

~~ES YOLANDA CASTILLO DIRECTORA DE UAM-MATAMOROS. —El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), contador público GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, encabezó la ceremonia de toma de protesta de la doctora YOLANDA CASTILLO MURAIRA, como Directora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros (UAMM) para el período 2022-2026.

En evento realizado en la ciudad de Matamoros, el C. P. MENDOZA CAVAZOS estuvo acompañado del Dr. GUSTAVO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Director saliente de la UAMM, y en su mensaje subrayó que la Universidad, en sus nuevos proyectos, busca fortalecer el quehacer académico, de investigación y de vinculación con distintos sectores de la entidad.

“Estar cerca de la sociedad, crear investigación que sea pertinente, que ayude a resolver problemas que existen y problemáticas que tengan los sectores productivos”, indicó.

Refirió el Rector que, para ello, la UAT está buscando fortalecer el currículo y actualizar los programas de estudio que se ofrecen en Tamaulipas, para lo cual, también se está impulsando un importante programa de capacitación docente y de atención a la comunidad estudiantil “para generar perfiles más fuertes, que puedan tener mejores oportunidades en el mercado laboral”, acotó

Tras agradecer el trabajo del Dr. GUSTAVO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, Director saliente de la UAMM, dijo que su labor se ve traducida en un plantel universitario fuerte, que ha tenido mucho éxito en la formación de profesionales de calidad.

Por su parte, y luego de asumir el cargo de Directora de la UAMM, la Dra. YOLANDA CASTILLO MURAIRA mencionó que su proyecto se basará en la labor de equipo, fórmula que, dijo, ha sido exitosa a lo largo de la historia de ese plantel.

“Somos una unidad y en ella ningún esfuerzo es insignificante, todos tenemos algo que aportar. Señor Rector, sé que contamos con usted, y le manifiesto mi compromiso para trabajar con este gran equipo, que es la UAMM-UAT, para el logro de las metas de nuestra Universidad”, refirió.

“Estamos claros que el proyecto de Universidad que usted propone en su Plan de Desarrollo nos conducirá a ser más fuertes; para ello, maestros y estudiantes de la UAMM le decimos que cuenta con nuestro apoyo incondicional, para que la Universidad cumpla con la función esencial de formar profesionistas capaces de enfrentar un mundo laboral cada vez más agresivo y competitivo, donde solo los más calificados tendrán posibilidades de desarrollo”, puntualizó.

