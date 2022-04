Reportan 6 muertos y 9 heridos por tiroteo en Sacramento, California,

El incidente se registró en una calle del centro de la ciudad; la policía dijo que la investigación está en curso y no dio cuenta de personas detenidas.

Al menos seis personas murieron y nueve resultaron heridasen un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en la ciudad de Sacramento, California, informó la policía.

Las autoridades acordonaron un área de ocho cuadras y dijeron que la investigación del tiroteo estaba en curso, sin que se reporten arrestos.

El tiroteo provocó escenas de caos en una calle del centro de la ciudad.

Un video del incidente publicado en Twitter mostró a un grupo de personas riñendo en la calle y corriendo con el sonido de disparos de fondo.

Múltiples ambulancias y otros socorristas se encontraban en el lugar.

El tiroteo se produce un mes después de que cinco personas murieran cuando un hombre abrió fuego en una iglesia de Sacramento y mató a sus tres hijos, y luego se disparó fatalmente, según las autoridades. Una quinta persona también murió en el tiroteo.

#BREAKING: New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6

