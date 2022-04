Empresario exige pago al Gobierno de Altamira con pancarta subida de “tono”

Puesto que aseguro haber comprado una maquinita” (retroexcavadora con un monto de 400 mil pesos) para meterla a trabajar, “con escasos recursos junte para comprarla y para contar con´una gotita´ mensual para mantener a la familia y resulta que ya va para cinco meses y no me paga”, un monto de 200 mil pesos cuyo pacto habría sido 40 mil pesos mensuales.

Por Agustín Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx

Altamira, Tamps.- Una retroexcavadora, un mensaje con la leyenda “Paga Armando, no seas culo” y un empresario de nombre Adolfo Latofski Luna; es el trinomio de un escenario de manifestación en contra del Alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, es la primera en su tipo, es la primera que un ciudadano lo hace con rostro y apellido de manera presencial y es la segunda inconformidad de manifestación a promesas incumplidas por la palabra contraída de la máxima autoridad en el municipio, esta tiene su origen en redes sociales por los activistas y defensores de derechos humanos Fredy Torres Mar y Néstor Troncoso, en lo que va del año.

Latofski Luna, fue uno de los que apoyo y promovió la imagen del hoy presidente Armando Martínez Manríquez, cuando andaba de candidato porque promulga los valores de la 4T; hoy se siente traccionado y defraudado literalmente.

Ya que para Latofski, “no es junto que el alcalde, Armando Martínez Manríquez los éste traicionando de esa manera, por lo que se pregunta ¿Dónde está los principios de la 4T, no mentir, no robar y no traicionar?, nos está robando, a todos los que lo apoyamos y que siempre hemos estado con la 4T y pues ahora nos salen eso, no es justo, no se vale, es una falta de respeto y la verdad si estoy muy molesto por este motivo de injusticia y no soy el único hay, muchísimas más y se las voy a ir juntando si este señor (alcalde) se quiere pasar de listo, conmigo no va andar jugando.

Puesto que aseguro haber comprado una maquinita” (retroexcavadora con un monto de 400 mil pesos) para meterla a trabajar, “con escasos recursos junte para comprarla y para contar con ´una gotita´ mensual para mantener a la familia y resulta que ya va para cinco meses y no me paga”, un monto de 200 mil pesos cuyo pacto habría sido 40 mil pesos mensuales.

Afirma que “están haciendo mucho recorte de personal y están haciendo muchos ajustes de los pagos, y pobre gente pues con mil quinientos pesos un operador no vive”.

Además, precisa que “hace quince días, la saque (retroexcavadora) del municipio de trabajar ya mejor, ya no quise seguir, se está descomponiéndose fierros, hay que meterle de la bolsa de uno, el alcalde (Armando Martínez Manríquez) está pagando mil quinientos pesos por semana al operador”.

Recordó, que hace tres semanas le dijeron que me iban a pagar, pero pasaron las semanas y nada por lo que decidió manifestarse.

Cabe hacer mención que la retroexcavadora fue retirada del lugar donde se encontraba frente a Presidencia Municipal porque a decir de Latofski le dijeron que “le iban hablar a la grúa porque estaba estorbando, pero la verdad no estaba estorbando, simplemente les molesta este descontento”. Finalmente, “le hablaron a la grúa y a la federal” por lo que opto por retirar su maquinaria pesada, pero continuar con su manifestación.

Asimismo, invito a la población, a todos aquellos que tengan problemas por el “estilo”, que les deban, a manifestarse por lo que él continuará todo el tiempo que sea necesario.

POSTURA DEL GOBIERNO

Derivado a la manifestación subida de tono del empresario, Adolfo Latofski Luna, el Gobierno de Altamira a través del secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez señalo que “en este caso con lo que él (Latofski) manifiesta y la lona (Paga Armando, no seas culo) y a pesar del insulto, y lo que sea nosotros tenemos que permitir que se manifieste porque es una persona que tiene libertad de expresión”.

Agrego que “él se pude manifestar, es un área publica no podemos impedirle que se manifieste, lo que le pedimos que sea con respeto, puede manifestarse e igualmente están abiertas las puertas para escucharlo”.

“Con todo lo gusto lo escuchamos siempre y cuando sea respetuoso, y si llegaba haber algún acercamiento se lo diremos porque no tenemos nada que esconder, si el señor nos hace un planteamiento y tengamos alguna deuda con él, revisamos la documentación, y si se le debe se le paga, si no se le debe no podemos pagarle algo a una persona que no está registrada como proveedor”, subrayó.

Cabe hacer mención que el Tesorero Municipal de Altamira, Regino Vázquez Vega afirmo que no hubo un acercamiento previo y desconoce el monto del reclamo por parte de Adolfo Latofski Luna.

Mientras que la Directora de Administración, Rubí Olvera Gutiérrez aseguro que Adolfo Latofski Luna, no se encuentra en la lista de proveedores, así como también que toda aquella persona que desee ser proveedor deberá acudir ante Contraloría Municipal para la orientación correspondiente en requisitos y formalidades establecidas.

ANTECEDE MANIFESTACIÓN VIRTUAL

El 20 de marzo del presente año, los activistas sociales y defensores de los derechos humanos, Néstor Troncoso y Freddy Torres Mar realizaron una conversación por la plataforma de Facebook Live en la que calificarían mentiroso y pérdida del sentido al servicio público pues a decir de ello en diversas vertientes se encuentran acciones de inconstitucionalidad.

Troncoso recordaría a Martínez que “no se debe al partido Morena, usted se debe su trabajo ahorita para el cual fue contratado como empleado del pueblo, es para que sea Presidente Municipal, presida el municipio no para que se sienta el rey del municipio para que sirva al municipio no para que utilice y trate con la punta del pie a las personas, para que trabaje en favor de todos los ciudadanos, no para que se dedique a ignorarlos, se dedique a tratarlos de una manera despectiva, del cual ya tuve una experiencia, y varias personas me dicen lo mismo de Armando Martínez Manríquez”.

Mientras que Fredy Torres Mar lo califica como “muy mentiroso el presidente, yo creí que era una cuestión en contra de nosotros, de Unidos Avanzamos, en contra de los Altamirenses de esta zona, pero no, hemos platicado con varios de nuestra coordinación de nuestra asociación y así les ha prometido muchas cosas y no les ha cumplido, nada al contrario les ha perjudicado”.