Desmiente Antorcha a AMLO; “nunca hemos recibido dinero”: Aquiles Córdova

El pueblo humilde sí puede diferenciar, con su infalible instinto de clase, entre la verdad y la mentira.

Ciudad de México.- Debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado sin fundamentos, que la “Secretaría del Bienestar” entregó 10 mil millones de pesos al Movimiento Antorchista, el secretario general de la organización Aquiles Córdova Morán, desmintió al mandatario, y aseguró que su campaña de calumnias, es para ocultar el impacto que dejará el cierre de las escuelas de tiempo completo, por lo que llamó a los padres de familia a defenderlas.

En la semana, durante su visita a Chiapas, López Obrador afirmó que “la Secretaría de Bienestar, ¿cómo se llamaba antes? Desarrollo Social, le entregaba 10 mil millones al año”, y apenas la mañana de este jueves, volvió a la cargada, en esta ocasión acusó que Antorcha recibió 20 mil millones de pesos. Bajo este argumento, el presidente justificó la cancelación de las escuelas de tiempo completo.

El mandatario ha acusado de corrupción en la entrega de recursos para las escuelas de tiempo completo, es por eso que “ya no queremos esa triangulación, queremos que sea directa, porque si no ya no llega. Eso es lo que estamos haciendo: una revisión y no se van a quedar sin el apoyo”, dijo. En este contexto, Córdova Morán dejó en claro que las acusaciones contra Antorcha son mentiras, ya que el presidente no ha podido probarlas.

“Los antorchistas sabemos ya que es imposible que el presidente cambie de opinión con pruebas que el Derecho mismo califica de fehacientes o con razonamientos lógicamente inatacables. Sabemos que es invulnerable a los recursos de la inteligencia y de la ley y por eso yo no me dirijo a él, sino a los padres y madres de familia que necesitan las escuelas de tiempo completo para sus hijos”, comentó en su mensaje semanal.

Añadió que el pueblo humilde sí puede diferenciar, con su infalible instinto de clase, entre la verdad y la mentira, entre quienes les hablan de buena fe y quienes buscan manipularlos en favor de sus propios fines. “A la nobleza y honradez innata de esas clases humildes confío el juicio definitivo y el prestigio del Movimiento Antorchista Nacional”, precisó.

Tras el cierre de las escuelas de tiempo completo, un total de 3.6 millones de alumnos del país resultarán afectados. El programa operaba en 27 mil escuelas de educación básica, sobre todo en las regiones más pobres. Sin embargo, con la cancelación, no se garantiza que, como asegura el mandatario, serán atendidos a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN).

Por lo anterior, “invito a todos los padres y madres de familia interesados en defender la educación y la alimentación de sus hijos a que mediten bien las palabras y las promesas del presidente y a que no se no se confíen, a que vigilen de día y de noche hasta verlas hecha realidad, porque nadie conseguirá con darse cuenta del engaño y protestar cuando las cosas ya no tienen remedio. Ustedes y yo hemos visto y oído al presidente repetir, una y otra vez, cuando trata de encubrir a alguno de los suyos acusado de corrupción o de cualquier otra falta grave, que no se debe acusar a nadie sin pruebas; pero el acaba de acusar, delante de ustedes sin prueba alguna”, puntualizó.

Finalmente, dijo que el sostenimiento económico del Movimiento Antorchista es a través de negocios lícitos, mismos que ya fueron investigados por la UIF sin que haya podido probar nada ilícito. “De todos modos, aclaro que tales negocios no surgieron de golpe; surgieron paso a paso y a base de esfuerzos de todo el antorchismo nacional a lo largo de casi cincuenta años de trabajo. Nadie en México ha logrado una hazaña semejante, y de ahí la incredulidad y la desconfianza de políticos y columnistas que se han hecho eco de esas mentiras desde mucho antes de López Obrador”.