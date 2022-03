Denuncian corrupción y protección a maestros en la Dirección de Secundarias Técnicas de la SET.

Califican como indecente y descarado el proteccionismo del subsecretario de Educación Lic. Jaime Araciel Vera García y del Jefe de Departamento de Secundarias Técnicas Profesor Antonio Herrera, al darle carpetazo o esconder una investigación en las Secundaria Técnica #8, que ya había ordenado darle tramite la anterior Subsecretaria de Educación la Maestra Magdalena Moreno Ortiz.

Por Bernardo De la Rosa Cast/La Región Tamaulipas

CD.VICTORIA, Tamaulipas.- No es la primera vez que surgen conflictos, corrupción, presuntos casos de venta de plazas, denuncia de aviadores, desaparición de mobiliarios en escuelas, así como grupos de funcionarios que se tapan unos con otros, entre otros señalamientos graves que Mario Gómez Monroy Secretario de Educación en Tamaulipas no ha podido erradicar, o no lo quiere hacer.

Una denuncia pública, que llego a nuestro correos, nos da santo y seña de como la corrupción dentro de la SET esta todo lo que da.

Señalan que en Secretaria de Educación en Tamaulipas dirigida por Mario Gómez Monroy, es sinónimo de corrupción y de nauseabundo, proteccionismo e irregularidades cometidas por directores de Secundarias técnicas Zona #7.

Tal es el caso del Director de la Secundaria Técnica #8 “Zenón Araujo Araujo”, ubicada en el municipio de Llera.

Este pseudo Maestro ha sido señalado de presuntos robos en complicidad de un maestro, el cual lo auxilia en el cometido de actos ilícitos.

Dicho Maestro de Matemáticas lo acompaña presuntamente embriagarse aun cuando esta frente a grupo, no importándole abandonar clases para complacer al Director el Profesor Roberto Leo Limón.

Destacan que en estas dos semanas anteriores ha existido un 70% de ausencia de docentes y de personal administrativo.

El pseudo Director, -así lo señalan en la denuncia pública- disfraza sus ausencias para después intercambiar ese favor por votos para su incondicional y cómplice en el próximo cambio regional delegacional.

Afirman en el escrito, que es evidente que quieren ocultar todos los ilícitos del profesor Roberto Leo Limón, sucedidos desde su permanencia en la Escuela Secundaria Técnica #62, bastaría con preguntarle al contralor en ese tiempo el C. Horacio García, la verdad sobre los motivos de su salida.

Corrupción, opacidad, conflicto de interés y desinterés en la Educación en Tamaulipas, mostraremos como el influyentísimo y la letra de cambio están a la orden de día en la Secretaria de Educación y como muestra basta un botón.

El subsecretario Lic. Araciel Vera García dice que ya no hay cambios a Cd. Victoria, que existen miles de horas comisionadas.

Pero el cambio a Cd. Victoria está prohibido para los maestros que llevan años lejos de sus casa gastando gasolina y muchos muriendo en accidentes carreteros.

Pero si está permitido para los Junior, hijos de Jefes de Enseñanza, Familiares de Directores, Supervisores y para dinosaurios protegidos por el Sindicato como por ejemplo:

1.-Prof.Roberto Fabián firma en la supervisión #7 de Secundarias técnicas y a su vez es director de SARTET.

2.- Patricio “N” yerno del Supervisor de la zona #7 y Esposos respetivamente de la Secretaria General de la Escuela Secundaria Técnica #54 perteneciente a la zona #7.

3.- Adscripción o comisión en la supervisión de la zona # 7 de los hijos de los jefes de enseñanza Silvia Cepeda y Oscar Meléndez, dicho jóvenes con tan solo 4 años de antigüedad.

4.- Y por último una dama con puesto de Jefatura en Gobierno del Estado y con tiempo completo firma su asistencia también en la Supervisión # 7 de Secundarias Técnicas.

LA CAJA DE PANDORA APENAS DEJA VER EL INICIO DE SUS MALES.