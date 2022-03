En Soto la Marina: Locatarios de comida se niegan a ser removidos de un costado de la Gasolinera La Marina

*.- Ante un oficio el Secretario del Ayuntamiento les hace una invitación a los locatarios de comida para invitarlos a que desalojen los locales ya que es propiedad privada.

*.-Autoridades les ofrecen reubicarlos en otros lugares, sin embargo los comerciantes no acceden, ya que no les creen que las autoridades cumplan, además que han estado pagando piso a las anteriores administraciones.

*.- Llegan ministeriales, acompañados de una licenciada sin identificarse, para presionarlos y que quiten sus puestos, ya que se encuentran en propiedad privada.

Por Bernardo Dela Rosa Cast/La Región Tamaulipas

Soto la Marina, Tamaulipas.- Un grupo de comerciantes fueron advertidos por el Secretario de Ayuntamiento José Toño Silva Mendiola para que los locatarios de comida ubicados a un costado de la Carretera que está al lado de la Gasolinera La Marina Vieja y del hotel desalojen los locales de comida, ya que encuentran instalados en propiedad privada.

Lo más de veinte comerciantes afectados informaron a este medio que sostuvieron un dialogo con el Secretario José Antonio Silva Mendiola, pero que no llegaron a ninguna arreglo, el mismo secretario les informo que no era problema del ayuntamiento, que esto era asunto particular y que se tienen llegar a un arreglarlo con el propietario de la Gasolinera y del Hotel.

Ante la negativa para llegar a buen arreglo, los comerciantes solicitaron al Secretario José Toño Silva Mendiola desde el miércoles pasado un encuentro con el presidente municipal Toño Medina, pero le han negado dicho audiencia, argumentando que el alcalde tiene días que no presentarse en su oficina.

MINISTERIALES ACOMPAÑADA DE UNA LICENDADA PIDEN A LOS COMERCIANTES DESALOJEN SUS LOCALES DE COMIDA.

El día de ayer sábado 5 de marzo, un grupo de Ministeriales acompañados de una licenciada, la cual no quiso identificarse,( al aparecer abogada del propietario de la Gasolinera), fueron a tomarles fotos y notificarle de palabra a los comerciantes que tenían que desalojar los locales del lugar y llevarse sus pertenecías, ya que están en propiedad privada, sin embargo los comerciantes no accedieron al retiro del lugar, ya que la licenciada no presentó ninguna orden oficial de la autoridad competente, ni del desalojo del lugar, argumentaron los afectados.

En encuentro con los ministeriales, la licenciada sin nombre, les repitió que se encontraban en propiedad privada, pues el dueño de la propiedad es el señor Enrique Cárdenas.

Los comerciantes manifestaron estar en desacuerdo ya que tiene más de 25 años trabajando en el mismo lugar, «comprendemos que las calles se tienen que mejorar, por el bien de todos, nosotros no nos queremos ir de aquí porque sabemos que no es propiedad privada, anteriores administraciones nos han dado permisos y hemos estado pagando impuestos».

COMECIANTES AFECTADAS ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN; la señora María Guadalupe Rodríguez, Ma. Concepción Rodríguez, María Isabel Rodríguez, Rocío Vázquez Galván, Nora Vázquez Galván.

Los comerciantes informaron que no ha tenido un dialogado con el alcalde Toño Medina, ni lo has querido recibir para tocar el tema…nuestro interés es dar una solución a este problema, destacaron.