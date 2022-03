Guillermo Gutiérrez Riestra se fue sin encontrar a su hija; Activistas lo despiden haciendo una marcha por Victoria.

Guillermo Gutiérrez Riestra, se fue, y pese al esfuerzo sobrehumano que realizó, jamás volvió a saber nada de Raquel, secuestrada por un grupo armado en Ciudad Victoria hace 11 años.

Ciudad Victoria, 2 de marzo.-Fue la última marcha de Memo: el activista Guillermo Gutiérrez Riestra recorrió las calles del centro de la capital de Tamaulipas, en un último adiós: las mismas calles en las que encabezó marchas de silencio.

Memo buscó de manera incansable a su hija Raquel, y en el camino asumió el liderazgo de la sociedad civil a través del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas.

Pasó los últimos años de su vida, entre fosas clandestinas y gritos de impotencia en busca de su hija hasta el lunes cuando una neumonía le arrebató la vida.

Tu ausencia impuesta me devuelve a la realidad, ¿Qué padre puede soportar el secuestro de su hija no 2 años, sino un segundo? “, escribió el activista en el poema «Te Busco» dedicado a su hija. «Llevo en mis espaldas cargando la cruz de no saber de ti, ven”.

Se dedicó también buscar a otras hijas, hijos, hermanos, padres, madres, y dejó a Tamaulipas un legado de lucha civil que otros tendrán que continuar para seguir buscando a los desaparecidos.