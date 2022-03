Denuncian falta de atención en la entrega de apoyos alimenticios.

“Vamos a seguir aquí haciendo uso de nuestro derecho constitucional, del artículo octavo donde dice que todos los mexicanos tiene derecho a petición y el gobierno tiene la obligación de contestar, por eso estamos aquí”, señaló Carreón Rodríguez.

Cd. Victoria, Tam.- Una comisión de Antorchistas de Ciudad Victoria, se dieron cita frente a la Torre Gubernamental del Parque Bicentenario, para exigir a la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), la entrega de los apoyos a la canasta básica.

Debido al retraso, miles de victorenses que recibían este apoyo se han visto afectados, pues muchos de ellos no cuentan con un ingreso seguro o bien se encuentran sin empleo, mencionó Diana Carreón Rodríguez, dirigente Antorchista del Frente Popular en Cd. Victoria.

Relató que ya son reiteradas las peticiones que se realizan a Bienestar Social, sin embargo hasta la fecha no han resuelto el problema, lo que generó la presencia y el mitin frente al edificio para buscar solución.

Mencionó, que desde hace tiempo la lucha por solucionar el grave problema que sufren las familias en su precaria economía, se hace la entrega de una despensa que aligera la difícil situación; y ante el panorama que está enfrentando el Estado y el país tras los recortes al presupuesto y la cancelación de programas sociales, se hace más difícil la vida de los victorenses.

Refirió que el Gobierno Estatal debe escuchar las peticiones que los habitantes tienen y solucionarlos, pues son quienes más recienten la falta de apoyos para las familias.

“Vamos a seguir aquí haciendo uso de nuestro derecho constitucional, del artículo octavo donde dice que todos los mexicanos tiene derecho a petición y el gobierno tiene la obligación de contestar, por eso estamos aquí”, señaló Carreón Rodríguez.

“Tenemos derecho de protestar cuando se sienta que no se están atendido los problemas por su gobierno y estamos haciendo uso de ese derecho consagrado en el artículo noveno, ¿qué pedimos? pedimos que escuche al pueblo humilde y se resuelvan sus peticiones, que no se suspendan los programas, que no se deje de atender al pueblo que es el que sostiene la economía de Tamaulipas”, finalizó

