Congreso paralizado e insensible: Padres de Familia

Congreso es insensible

también está paralizado;

ha quedado evidenciado

es algo incomprensible…

Entre morenos y azules

persiste ‘guerra de lodo’;

en serio qué feíto modo

al ver vacías las curules…

El Congreso del Estado de Tamaulipas sufre una parálisis e

insensibilidad debido a la incapacidad para ejercer su liderazgo, por

parte del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),

ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

De esta forma, a bocajarro y sin piedad, señaló a LETRAS

PROHIBIDAS el presidente de la Asociación Estatal de Maestros y

Padres de Familia, MIGUEL ÁNGEL TOVAR TAPIA.

“Se debe dignificar, convivir con todo el Congreso y los partidos

políticos; debe generar que se conviva en armonía entre los grupos y

fracciones parlamentarias”, acotó nuestro entrevistado.

No es un secreto que el Congreso local en lugar de ser la parcela

neuronal donde se gesten leyes, se ha convertido en un ring de lucha

libre donde la divisa principal es el lodo que se lanzan morenos y

azules; ¡niéguemelo!

A la incapacidad política para ejercer el liderazgo por parte de

ZERTUCHE ZUANI, se suma la incapacidad jurídica tanto del líder de

la Jucopo como del presidente de la Comisión de Educación, JUAN

VITAL ROMÁN MARTÍNEZ, acusó TOVAR TAPIA.

El Líder de los Padres de Familia señala a los mencionados

legisladores de que priva en ellos la insensibilidad para responder a

las exigencias sociales de todos los tamaulipecos, por estar

enfrascados en una guerra estéril con el Poder Ejecutivo estatal.

Para sustentar sus señalamientos, nuestro entrevistado detalla que, en

el año del 2011 (sexenio de FELIPE CALDERÓN), en el mes de

septiembre, se publicó la Ley General del Servicio Profesional

Docente, que agravia al magisterio de Tamaulipas.

Años después (ocho años), el actual presidente, ANDRÉS MANUEL

LÓPEZ OBRADOR, da a conocer la Ley General del Sistema para la

Carrera de los Maestros y las Maestras en el país, publicada el 30 de

septiembre del 2019.

Con la primera ley en mención (la del sexenio de CALDERÓN), se

llevó a cabo la armonización normativa para adaptarla a la Ley de

Educación del magisterio tamaulipeco, que se publicó en el año de

1936 y en esa armonización se abroga, se cancela pues, esta última.

Sobre ese tenor TOVAR TAPIA cita: “los beneficios para el magisterio

en lo general (Ley de Educación de 1936) rebasan y con mucho las

reformas y las propuestas que se han hecho a la Ley General de

Educación y la armonización para los estados”.

Agrega: “Esta ley, con esta antigüedad, contemplaba a futuro todos los

beneficios que tenían los maestros, como el artículo 59, donde se dan

las bases para la caja de ahorro llamado SARTET, ley (1936) que fue

abrogada en el 2015”.

TOVAR TAPIA asegura que la presente Legislatura, la 65, está

quedando mucho a deber, pues la contrarreforma propuesta por el

presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se publica, pero…

“Curiosamente ni la Legislatura anterior o presente han hecho o

movido un solo dedo para llevar a cabo la armonización normativa de

esta Ley y adecuarla a la Ley de Educación de Tamaulipas”.

Es aquí en donde el presidente de la Asociación de Padres de Familia

demanda que el presidente de la Jucopo, ZERTUCHE ZUANI y el

presidente de la Comisión de Educación, VITAL ROMÁN, que se

pongan a trabajar.

“Que le den un repaso y una leída a la Ley para el Desarrollo Familiar

del Estado de Tamaulipas y abone lo que mandata el artículo Cuarto

de esta ley”.

Lamenta TOVAR TAPIA que esta Legislatura, de la mano de

ZERTUCHE ZUANI, esté en una constante guerra de lodo, haciendo a

un lado lo más importante que es generar leyes en bien de la

población, antes que sostener una tóxica lucha de poder.

La evidente insensibilidad de los dos diputados en mención, obligaron

a un grupo de maestros y padres de familia a buscar, a través de una

iniciativa ciudadana, lo que el Congreso se niega a escuchar, que es

generar un marco jurídico para un seguro escolar integral.

“La actual Legislatura no está a la altura de la grandeza de los

tamaulipecos, empezando por el Presidente de la Junta de

Coordinación Política (ZERTUCHE) y el presidente de la Comisión de

Educación (ROMÁN); ojalá y aprendan un poco de lo que mandata la

Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas”, finalizó la

entrevista TOVAR TAPIA.

En resumen. Este martes (15/02/2022) nuevamente se reabren las

hostilidades en el Congreso local, en una maratónica sesión, en un

Poder Legislativo cuyo verdadero atractivo es la toxicidad con que se

conduce, el morbo que generan los pleitos de bancada, que generan

una cortina de humo para ocultar lo verdaderamente importante.

Si la Legislatura anterior, la 64, la presumió su ex presidente y actual

secretario general (y diputado federal con licencia), GERARDO PEÑA

FLORES, como una de las más productivas, su sucesora, la 65, se ha

caracterizado por ser productiva, pero en toxicidad.

Ya son varias las voces que aseguran que la parálisis e insensibilidad

que padece el Congreso local es por culpa de la falta de talento para

dialogar, entablar acuerdos y buscar salidas políticas por parte de

ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

En la vida real cuando un equipo va mal se cambia al Director Técnico

y la presente Legislatura no está viviendo su mejor momento, de

manera que bien valdría la pena serenarse y reflexionar sobre la

importancia y prudencia de cambiar a un Líder que simplemente no

lidera… Pendientes…

~~GATTÁS LE MANDA MENSAJE A GOBERNADOR. —El alcalde

de Ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ, le mandó mensaje la

mañana de este lunes al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO

GARCÍA CABEZA DE VACA, con relación al supuesto “halconeo” que

se realiza en la Dirección de Tránsito municipal.

Si se requiere cambio de Director de Tránsito, “pues que lo cambien”,

así le mandó decir el Edil Capitalino al Mandatario estatal.

Agregó que: “El área operativa la tiene el Estado y en ese sentido si

hay filtraciones de algunos grupos (del delito) como lo hace saber el

Estado, pues que cambien al Director; en ese sentido veo que está

trabajando bien (Guillermo Hernández) como lo sigo repitiendo”, dejo

en claro el Alcalde de Victoria.

GATTÁS BÁEZ reconoció que el Gobernador de Tamaulipas es el

hombre mejor informado y “en ese sentido, que se haga lo que se

tenga que hacer”, asegurando que el Gobierno a su cargo está en la

mejor disposición de cooperar.

Con relación a un posible número de agentes de Tránsito que podrían

ser despedidos, GATTÁS BÁEZ citó: “Creo que hay algunos que se

van a dar de baja, ya está el trámite”.

La Auditoría Superior del Estado recibió por parte del Municipio el

número de 13 elementos que se tenían y que no acreditaron los

exámenes de control y confianza, quedando un porcentaje mayor por

saber, “sólo que ese dato lo tiene el Estado”, dijo el Edil.

El actual Gobierno municipal reconoce que no puede dar una

información precisa del número total de elementos que serían dados

de baja, debido a que no posee esa información.

En ese sentido hay algunas versiones extraoficiales que aseguran que

son 40 elementos a quienes les darán su finiquito, por haberles

perdido la confianza y también su control.

Insistió el Alcalde que en el caso de la Auditoría que inició la semana

pasada, no había necesidad de utilizar la fuerza pública porque

alarmaron a los ciudadanos que estaban en la Presidencia Municipal,

cuando se dieron estos hechos.

“El uso de la fuerza pública se debe hacer en caso de que el Municipio

tiene las puertas cerradas o no quiere entregar información, en el caso

de nosotros tenemos las puertas abiertas”, dijo el Alcalde quien

agregó: “no tengo conocimiento de algún maltrato por parte del

Estado” … ¡Calla pesáo!

