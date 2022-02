Cabeza de Vaca… El Padre de La Pesca…

Cuando Dante Delgado Rannauro fue gobernador de Veracruz, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, fue promotor y -para algunos-, padre de lo que hoy es Boca del Río, el paraíso más directo para el turismo de la Ciudad de México.

Es una zona de alta plusvalía, de fiesta permanente y de desarrollos urbanos que son la envidia del Golfo de México. Una espacio para el descanso que por supuesto, conozco al 101%.

Lo ponemos en contexto, porque estamos a punto de que el proyecto de La Pesca, que tiene 10 veces mejor playa que la zona de Veracruz, Boca del Río, se convierta en un emporio, incluso con mejor vegetación y clima pues además, ahí desemboca el

Río Soto La Marina.

Por eso, no es tema menor considerar que, así como Dante fue el Padre de Boca, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo sea en este proyecto largamente acariciado y que conocemos como La Pesca.

Terrible que estemos en campaña y que sobren algunos ilustres que ni vela tienen en el entierro, que quieren reclamar lo que no tienen derecho.

Hacen ruido y estorban lo que los últimos 4 gobernadores han buscado, convertir el litoral de Tamaulipas, en un paraíso, sin ofender, de mucho mayor calado que el que ya existe en Miramar.

Llegaría con este nuevo proyecto que ya está expropiado en 42 hectáreas y en proceso de

licitación, lo que siempre hemos esperado. Turismo internacional como ahora sucede en Los Cabos, en Acapulco, en Vallarta, en Huatulco, en La Riviera Maya, en Cancún y en tantos.

Así que es tiempo de convertir a La Pesca, en algo que además nos llama poderosamente la atención;

la existencia de un Consorcio de Empresarios Tamaulipecos, específicamente de Victoria para apostar su capital, en favor de este futuro paraíso.

Hoteles de alto nivel, zonas de descanso, turismo de caza, pesca y por supuesto, que lo mejor de nuestra comida regional de mar y de tierra.

Tenemos aquí todo, mezcales, tequilas y tantas delicias, que no caben aquí en una colaboración simple.

Por lo pronto, claro que deseamos éxito a todos los empresarios que ahora mismo están licitando, para iniciar las inversiones. Vaya, ni como no estar contento, si se logra.

Éxito a Jesús Ávila, Antonio Ochoa, Arnoldo Perales Huerta, Gerardo Assad, Arturo Ruiz, Luis González, Roberta Peña, Rodolfo Terán Saucedo, Ricardo González Villarreal, Marco Antonio González Salum, Jesús Gómez Rosales, Alejandro Rosales Garza, Rubén García Carcur, Horacio Castillo García, Ricardo Salinas Cortina y Alejandro Torres Manzur.

Que nos queda, dar seguimiento a este proyecto que como nunca está muy cerca de coronarse. Y en este sentido, el gobernador ha sostenido reiteradamente.

“Nuestras carreteras son más seguras, ustedes creen que no quieren ir a visitar el cenote más profundo del mundo, que no quieren ir a la Biosfera del Cielo, en la época de noviembre que vean la migración de la mariposa Monarca, ustedes creen que algunos que les guste la pesca, no quieran venir a la presa Vicente Guerrero; Tenemos que ser muy creativos, es ahí donde les pido que hagamos sinergia, que hagamos un solo equipo”.

Lo mejor de cada casa…

Por supuesto que ya sabemos que además de Reynosa, los ojos de los operadores y medios

están sobre dos municipios que son estratégicos en dos puntos clave.

Por supuesto que Matamoros por la diferencia de votos 2 a 1, ganó todo con Mario López. Lo mismo que en Tampico con Jesús Nader donde si bien, la diferencia no fue tan exageradamente contundente, si el resultado final en todos los espacios, donde además, lo que cuenta es la parte nominal tanto para La Borrega como para Chucho.

Que va a suceder, ese es tema por separado, que por ejemplo en Matamoros, nos llamó la atención que, como “RT”, para que me entiendan principalmente los priistas, está Salvador Treviño el nuevo titular de Agua y Drenaje en la entidad.

Vaya reto para todos y ya veremos que para algunos la mayor presión está en la frontera,

mientras que en el sur insisto, Morena solamente cuenta con Armando Martínez, alcalde de Altamira.

a.- En números cerrados Jesús Nader Nasrallah ganó con más de 20 mil votos a Olga Sosa y b.-Mario López logró total de 108 mil votos, frente a un PAN con 51 mil, lo que le convirtió en el más votado.

Nostra Política.- “Para lograr el éxito, mantenga un aspecto bronceado, viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano, déjese ver en los restaurantes de moda, aunque sólo se tome una copa, y si pide prestado, pida mucho”. Aristóteles Onassis.