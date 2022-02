Mamá de Nodal reacciona a ruptura amorosa con Belinda

La ruptura amorosa entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar. Y es que se creía que ambos terminarían en el altar tras comprometerse en 2021. Sin embargo, su historia no acabó así. Los famosos terminaron y las especulaciones sobre el tema no se han hecho esperar. La mamá de Belinda, por ejemplo, dijo que no era tiempo de lanzar comunicados, mientras que la madre de Nodal también ya reaccionó a su manera. ¿Qué dijo Cristy Nodal sobre la separación? A tan sólo unos días de que Nodal anunciara la ruptura amorosa entre Belinda y Nodal, las mamás de los famosos ya han reaccionado al tema.

La primera en hacerlo fue la mamá de Belinda, quien replicó un mensaje en apoyo a su hija. Aseguró quetras el dolor que atraviesan porque se cumple un año de la muerte de la abuelita de la cantante de ‘Amor a primera vista’, no era época para dar declaraciones ni comunicados. Esto debido al mensaje que colgó Nodal en sus redes sociales. «En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones, ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas», puso la madre de Belinda en una de sus historias de Instagram.

Momentos después, la madre de Nodal -Cristy Nodal- también reaccionó a su manera. Sin mensajes o declaraciones, la mamá del cantante sólo eliminó las imágenes que tenía con Belinda en su cuenta de Instagram. Y es que era común que compartiera imágenes de la famosa con su hijo, en familia y hasta de regalos que se hacía con su ex nuera. Ahora, sólo aparecen imágenes de la cantante con su hijo, hija, esposa y familia.