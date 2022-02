AMLO exhibe supuestos ingresos de Loret

El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó este viernes en contra del periodista Carlos Loret de Mola, en un acto que fue considerado por otros comunicadores como un «exceso» y una «venganza» por los reportes recientemente difundidos por Latinus, el medio que dirige Loret.

Las declaraciones del mandatario federal ocurren a unos días de que él mismo arremetiera también contra la periodista Carmen Aristegui y, además, en medio de un clima de violencia contra la prensa. En lo que va del año, cinco periodistas han sido asesinados en el país .

¿Qué pasa entre AMLO y Loret?

En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador calificó a Loret de «mercenario» y acusó que gana hasta 15 veces más que él.

«Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado (2021). Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800,000 pesos el año pasado», dijo el manatario, mientras mostraba los supuestos ingresos del comunicador.

En la lista exhibida figuraban los medios Latinus, Televisa, Radiopolis, El Universal, The Washington Post y «otros», que en total, según la información de López Obrador, dan a Loret ingresos anuales por hasta 35 millones 200,000 pesos.

López Obrador comparó esto con sus ingresos anuales como presidente, los cuales ascienden a 2 millones 11,000 pesos.

El mandatario dijo que exponía esos datos porque, a su consideración, Loret no tiene «autoridad moral» para criticar el estilo de vida de sus hijos, en alusión a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus sobre las mansiones en las que ha vivido en Houston su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

«¿Con qué autoridad moral el señor Loret de Mola me va a cuestionar, si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad? Y por eso le pregunté ‘a ver, ¿cuánto gana usted?’. Porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral; si no, no es posible, no resiste uno», señaló.