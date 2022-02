En el Congreso, son como niños

Victorenses creen mentiras de Gattás

Antivacunas, los más peligrosos

Cd. Victoria, Tam.- No cabe duda, en el Congreso del Estado solo son capaces de ofrecer circo, maroma y teatro, porque a lo largo de casi cinco meses no se puede hablar de productividad legislativa, pues de todas las iniciativas presentadas y según aprobadas hasta ahora no se ve ningún resultado, hablamos de la Ley de Austeridad Republicana, el Fondo de Capitalidad, la Licencia Unica y la cancelación del pago de placas.

Por el contrario, sólo han sobresalido los vergonzosos espectáculos que una y otra vez han protagonizado la bancada de Morena y el Partido Acción Nacional.

La sesión del miércoles no fue la excepción, si bien es cierto que Morena y PAN juegan a las vencidas en la 65 Legislatura, también es cierto que ninguna de las dos bancadas rinde resultados, solo dan pena ajena, un día si y otro también protagonizan enfrentamientos verbales y no se dan con la cubeta porque no se las dejan al alcance.

Ya en anteriores colaboraciones hemos señalado que todo indica que la mayoría de Morena parece que únicamente da pan y circo a quienes votaron por ellos el pasado 6 de junio, echando al cesto de la basura todas sus promesas de campaña.

Y otra vez los “desacuerdos” entre ambos partidos políticos ocasionó que rompieran el quorum, aunque esta ocasión se sumaron los de Movimiento ciudadano, al no presentarse al pleno del Congreso.

A diferencia de otras ocasiones en que el PAN abandonaba el recinto legislativo, ahora fueron los diputados panistas (16) y los del PRI los que hicieron acto de presencia, donde el diputado Felix Fernando García Aguiar aseguró que los morenistas pretenden imponer facultades excesivas sobre las decisiones institucionales.

No podía faltar Luis René “Cachorro” Cantú, quien argumento que la falta de liderazgo de los legisladores del partido guinda fue la principal causa por la que abandonaron el recinto legislativo, pues a su parecer, se vieron en desventaja.

Es increíble, comparando un salón de clases con el recinto legislativo, en el primero, el orden prevalece más fácil al mando de un docente, pero en el segundo a pesar de ser adultos no muestran la suficiente madurez y mañosamente hacen uso de sus estrategias para evadir sus responsabilidades legislativas.

De todo lo anterior, queda se evidencia la falta de inteligencia de Armando Zertuche Zuani, quien le dio el mote de La Casa del Pueblo a la sede del Congreso del Estado pero hasta ahora solo ha demostrado que parece más ser un Circo Romano, donde se aprovecha cualquier fisura para hacer lo que les viene en gana, con una falta de gobernabilidad absoluta.

En los cuatro meses, repito, no hay productividad legislativa, y son precisamente los dos partidos rivales, Morena y PAN, mientras tanto, que el pueblo se aguante, al fin y al cabo que ya están acostumbrados.

Ya que andamos por esos rumbos, vaya broncón en el que está metido el alcalde de Victoria, Eduardo Abraham Gattás Báez, es imposible defender lo indefendible, el priista que se dice morenista ya se ganó el mote de Pinocho, por eso de mentir una y otra vez.

Su actuar pone en evidencia la traición hacia quien dice que es su gran amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su discurso afirma que en Morena no son rateros y que no se permite la ratería de nadie y claro, que no se aceptan corruptos.

De esa manera, Gattás Báez hunde a Morena, pues a pesar de negar haber comprado la residencia de lujo en la playa Miramar de Madero, pero las evidencias ahí están, tres facturas que se encuentran en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda lo tiene registrado con los pagos que realizó por el inmueble.

La pregunta para los victorenses sería, ¿saben por quien votaron?, porque en redes sociales el edil victorense se ha dedicado a victimizarse luego de publicar en Facebook un post en que señala, “El mundo dice, el que me la hace me la paga, Dios dice bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian”.

A pesar de las evidencias presentadas, el alcalde sigue negando haber adquirido dicha residencia, mientras que sus fieles seguidores, al menos en redes sociales, continúan dándole el beneficio de la duda y lo consideran una víctima de las circunstancias.

Gattás no ha sido capaz de dar la cara y enfrentar a la ley con dignidad, como sucedió con la camioneta Tahoe 2021 de la que no ha demostrado sea de su propiedad, pues se ha informado que existen facturas de dicho inmueble a nombre de Sergio Carmona Angulo, el empresario ejecutado en el mes de noviembre del año pasado en Nuevo León.

De que tamaño sería el compromiso del alcalde de Victoria con el finado empresario tamaulipeco, para que el primero disfrute de un vehículo de lujo cuya propiedad se niega a demostrar y después trascendiera que se le había nombrado como administrador del Sistema de Agua y Alcantarillado de esta ciudad capital.

A Sergio Carmona y sus empresas eran investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera por los delitos de contrabando de hidrocarburos desde estados unidos y lavado de dinero, en Tamaulipas se le señaló como operador político al financiar a candidatos morenistas y logró relacionarse con Eduardo Gattás Báez antes de la elección del pasado 6 de junio.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE), tendrá que darle seguimiento a la solicitud que le hiciera en meses pasados al alcalde de Victoria, pero ahora deberá llamarlo también para rendir cuentas respecto a la adquisición de la residencia de lujo en la playa Miramar.

No faltará mucho para que los victorenses por fin abran los ojos y se den cuenta del error que cometieron al votar por quien ahora gobierna Victoria, el hambre de poder el mismo lo reconoció durante la toma de protesta con aquella frase, ¡la buscamos por 10 años, lo logramos!, pero ahora se encuentra acorralado, sus mentiras ya no le ayudaran en nada, en cualquier momento caerá, eso si no hacen un acuerdo en lo oscurito previo a la elección de gobernador del próximo 5 de junio.

Por lo pronto, en su publicación en Facebook ha recibido casi 400 comentarios a favor, ninguna le cuestiona sobre la adquisición de la residencia ni de la camioneta, bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

EL CIERRE

El número de fallecimientos por Covid registrados en los últimos días son una clara muestra de que algo está fallando, tal parece que no creemos en el peligro que enfrentamos ante ese peligroso virus, muchos se confían y no cumplen con las medidas preventivas, lo mismo dejan de usar cubrebocas que siguen haciendo sus fiestecitas sin ningún protocolo sanitario.

Los que más daño hacen son sin duda esos que se dicen “antivacunas” pero aunque no lo crea, son los que presuntamente se encuentran más preparados, su argumento de una conspiración del gobierno y el derecho a decidir si son o no vacunados los convierte en los más peligrosos para el resto de la población.

El Covid llegó para quedarse, pero mientras existan personas que no contribuyen al cuidado para evitar contagios y se resistan a ser vacunados, se corre el riesgo de que la pandemia regrese una y otra vez golpeando la economía no sólo de Tamaulipas, sino de todo el país.