Falla Melhem en el altiplano

Como se sabe y por voz propia de los presidentes de los Comités Directivos

Municipales del Partido Revolucionario Institucional en el ex viejo cuarto distrito,

hoy altiplano tamaulipeco, confirmamos que se les salieron a Melhem del ‘guacal´

y en lugar de sumarse con la coalición “Va por Tamaulipas”, los dirigentes del

tricolor de esta región y algunos candidatos a alcaldes que jugaron en el proceso

electoral pasado ya decidieron y bajaron la noticia a su grupos que todo con

Morena.

Prueba de ello es que los priistas de Miquihuana, Bustamante, Jaumave,

Tula y Palmillas, ya hicieron compromiso para apoyar al candidato de Morena al

gobierno del Estado, y para colmo de los colmos, el dirigente estatal del PRI en

Tamaulipas, bueno, de lo que queda de este partido político en la entidad, Edgar

Melhem Salinas, ni siquiera asistió a la gira del pasado sábado y domingo en Tula

y Jaumave, donde el abanderado de “Va por Tamaulipas” CAVO estuvo en esa

región semiárida pidiendo el apoyo de la militancia y simpatizantes de los tres

partidos políticos que lo adornan PAN, PRI y PRD, y mucho menos trató de

sumarle a la coalición sus correligionarios, los que según están comprometidos

con el tricolor y no es asi.

Por lo que hasta parece que él mismo Mehlem los envío por ese camino

contrario, lo que demuestra que el Riobravense no está convencido aún con el

proyecto de esa coalición y algunos afirman que su mayor lamento, es que no fue

su paisano, el tampiqueño Chucho Nader el candidato al gobierno del Estado, con

el que se afirma ya había hecho compromisos y amarres.

Dicen que Melhem ya le había pedido a Nader que a él lo designara

Secretario de Finanzas o Secretario de Bienestar Social y hoy seguramente

todavía lamenta que el candidato para la grande no sea el tampiqueño Chucho

Nader, y también se afirma que los priistas de la Ribereña, Río Bravo y de otros

municipios no le hacen caso ni a él mismo, aunque el compromiso es con Morena

ya dijeron y lo constatamos mas en el municipio de Miquihuana con Panchito

Alejos a la cabeza. Situación que tiene muy molesto al candidato de la coalición

“Va por Tamaulipas”, pues ya se habla que el mismo abanderado de esa alianza

fuerte, promueva el cambio en el PRI estatal para que entre al relevo urgente el

mantense Alejandro Guevara Cobos, ya que éste si está muy definido y

comprometido con las aspiraciones de su amigo el “Truko”.

NOTAS CORTAS

1.- Hablando de acomodos, compromisos y más, dicen que el ex alcalde

verdulero, mentiroso, creído y prepotente de Jaumave, José Ramón Eguia

Navarro, anda pregonando a los cuatro vientos que él va a una posición de la

General de Gobierno por esta región, pero nos infórmanos al respecto con un alto

funcionario del tercer piso de Gobierno y nos dijo que no va, por lo que no se sabe

quién lo encandiló, o quien le calentó la cabeza al tal Monche.

2.- Anote esto y regístrelo en su libreta: La ex alcaldesa de Bustamante, la

‘Güera’ Marisela Rodríguez González, hoy sumada con todo al proyecto del

“Truko” desde mucho antes para la grande, es ejemplo de la región del altiplano,

pues ella no se anda por las ramas, pues dice, todas mis canicas se las apuesto al

ex Secretario General de Gobierno y así lo hemos venido constatando en todos

los eventos donde se aparece el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”,

Cesar Verástegui Ostos, donde suma y multiplica más adeptos por estas tierras

semiáridas.

Hay muchos que dicen que la ‘Güera’, es vieja lobo de mar, pues sabe que

por ahí es el proyecto de Tamaulipas y ya ha hecho compromisos con algunos de

sus paisanos de esa región enclavada en las faldas de la Sierra Madre Oriental.

3.- Por cierto, en la reciente cabalgata que encabezó el pasado domingo el

“Truko” por Jaumave, donde en una sola voz refrendaron su apoyo al candidato de

la alianza “Va por Tamaulipas”, César Verástegui Ostos, su compromiso de

respaldar el ideal de hacer de Tamaulipas un mejor lugar para vivir, el que se vio

con todo en ese proyecto político, pues además de que cabildeó muy bien el

evento, fue el ex alcalde miquihuanense Matías Meléndez Cruz, el cual señalo

para el que esto escribe, que el “Truko” es un hombre de trabajo, de familia que

tiene el interés de construir de la mano de los tamaulipecos la entidad que se

merecen, el estado que desean que sus hijos hereden, por lo que no se equivoque

porque por ahí es dijo el buen Matías.

4.- Por cierto, el que está bien metido trabajando y no se nota su trabajo

fino al proyecto de AVA para la gubernatura de Tamaulipas, es el orgullosamente

victorense y carismático David Araujo Guerra, considerando que la coalición

“Juntos Haremos Historia” es la mejor opción para los tamaulipecos. El político

sabe que se le presenta la oportunidad (¡otra vez!) de demostrar su habilidad en la

operación política como lo ha hecho en otros Estados y ha salido airoso.

Hay quienes dicen que muchos de la famosa estructura del PRI y de otros

partidos políticos, ya le dijeron a David que ellos sí trabajarán con todo para hacer

ganar a AVA. El victorense está metido en la tarea de rescatar coordinadoras y

coordinadores territoriales en colonias y ejidos, los cuales no querían saber nada

de política y mucho menos de los que dirigen partidos políticos, por lo que David

es de suma y resultados.

Por cierto, me dicen que David se coordina muy bien con el neolaredense

Carlos Enrique Canturosas Villarreal, al que ya lo tienen como el estratega número

uno de la campaña de AVA, pues ambos son buenos operadores.