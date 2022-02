El pueblo no quiere un gobierno de cuarta, ni de trucos y va por uno de diez

La solución para cambiar a Tamaulipas no puede venir de los que lo tienen abandonado, tampoco de los que representan un gobierno de cuarta.

Reynosa Tamaulipas.- “Lo que le duele a Tamaulipas no lo van a resolver los que nos trajeron hasta aquí. La solución no puede venir de los que gobiernan con “trucos”, de los que se aliaron con quienes antes eran sus enemigos, esos solo quieren seguir en el poder; tampoco con los que quieren hacer un gobierno de cuarta, porque ahora el pueblo exige tener un gobierno de Díez”, afirmo Arturo Díez Gutiérrez, en el evento de cierre de su precampaña.



El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado, dijo que a ellos, a los de la vieja política la gente ya no los quiere, y como dicen por ahí, “si no lo ven, es porque no lo quieren ver.”

Acompañaron al Ingeniero Diez Gutiérrez su esposa, la señora Alejandra Osuna de Diez y sus hijos, así como Juan Carlos Zertuche coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en el estado, la diputada federal Ivonne Ortega Pacheco, Benjamín Alamillo Secretario de asuntos municipales de Movimiento Ciudadano y distinguidos miembros del partido y simpatizantes.

Agregó que tampoco se puede esperar nada de los que hacen gobiernos de “cuarta”, de esos que dicen ser honestos, pero que tienen amigos muy deshonestos.

“Los que representan la vieja política no van a traer nada nuevo ni nada bueno al estado”, destacó.

“Hoy Tamaulipas necesita una opción nueva, un movimiento que represente verdaderamente a las y los ciudadanos, una opción que sepa gobernar y esa opción somos nosotros: Movimiento Ciudadano”.

Destacó que, durante estos 30 días en carretera y más de 8 mil kilómetros recorridos, la Caravana de Diez en Movimiento llegó a los 43 municipios del estado, en donde pudo saludar a más de 15 mil tamaulipecos, uno por uno.

“La gente ya se dio cuenta de que somos la mejor opción y vamos muy bien, la precampaña fue solo el primer paso, hay que prepararnos para lo que viene y estoy seguro de que vienen cosas muy buenas para Tamaulipas. Así que les pido que no nos soltemos y no le aflojemos”.

Además afirmó que en Tamaulipas la principal demanda de la gente es la falta de empleo, la salud, la educación, por eso buscan un cambio.

“Porque aquí, por cada corrupto hay 10 personas honestas. Por cada violento, hay 10 tamaulipecas que dan todo por los demás. Por cada ladrón en el gobierno, hay 10 tamaulipecos que todos los días salen a trabajar para salir adelante y estoy seguro que la vieja política ya va pa’ fuera, que la ola naranja ya viene a Tamaulipas y que muy pronto vamos a tener un gobierno de Diez”.