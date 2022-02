Mamá fit se defiende

Vanesa Medina, fisicoculturista y abogado, mencionó que el intento por exhibirla en internet no resultó como esperaban. “El video se hizo viral con mal designio hacia mi persona”, escribió la mujer. Además, aclaró que la intención de dañarla al igual que a su hijo de tan sólo 4 años se hicieron sin saber que todo se trataba de un “delito”. “Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí”, añadió. Añadió que su forma de vestir no tiene nada de malo y que ella como persona es alguien que trabaja y cuida a su hijo ante todo: “Soy una mami fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, indicó.

Fuente medios internacionales