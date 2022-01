Cuentahabientes deben estar tranquilos por venta de Citibanamex: Académico de la UAG

En días pasados se anunció la venta de las unidades de negocio de banca minorista, banca empresarial y Afore de Citibanamex, lo que pudiera traer preocupación e incertidumbre para sus clientes; sin embargo, no hay razón para estarlo.



Así lo detalló el Mtro. Leobardo Martín Vázquez González, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en Finanzas y Valuación de Empresas.



“Simplemente lo que va a pasar es que quien adquiera Citibanamex paulatinamente irá incorporando las operaciones a su forma habitual de operación, que es un proceso largo, suele durar la transición más de un año, tiempo suficiente que el cuentahabiente tome la decisión de permanecer o cambiarse de banco, aunque considero que no hay en absoluto nada que temer”, comentó el experto.



Citigroup es propietario de Citibanamex y ha decidido vender las unidades de negocio de banca minorista, banca empresarial, Afore, así como la infraestructura física e inmuebles históricos, es decir, tomaron la decisión de vender todo aquello que está relacionado con la banca consumo, para enfocarse en los clientes institucionales.



Según el Mtro. Vázquez González, lo anunciado por Citigroup ya lo ha hecho en más de 16 países (sobre todo en mercados emergentes) y algunos países en Europa, como una decisión de estrategia de negocio a nivel global, para ahora concentrarse en el mercado de los clientes institucionales.



El académico señaló que ésta no es una decisión que sea exclusiva para México, “desde mi punto de vista esta acción es más por estratégica de negocio, no veo ninguna relación con el deterioro que ha habido en la percepción y confianza qué hay en nuestro país por parte de inversionistas extranjeros”.



“Citibanamex en los últimos años fue perdiendo participación de mercado, ya que no avanzó, no evolucionó en innovación financiera, en materia tecnológica, en sistemas e infraestructura digital etcétera, por lo contrario de algunos de sus competidores como Santander y Banorte han logrado desplazar a Citibanamex”, agregó.



Para el académico de la UAG, el negocio bancario está actualmente en una transformación en México y en el mundo, y las empresas Fintech de base tecnológica son más ágiles para llegar al mercado con servicios financieros para consumidores o pequeñas empresas.



“Citigroup ha dicho que lo venderá al mejor postor, con la autorización de las autoridades financieras y de competencia de México, algunos analistas financieros han valorado que la transacción podría oscilar entre 12 mil 500 millones y 15 mil 500 millones de dólares, sin embargo, en lo personal considero que la transacción será llevada a cabo a un múltiplo mayor que podría rondar los 20 mil millones de dólares”, concluyó el académico.