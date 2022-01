Analizan nuevas tendencias en educación superior por la pandemia

Nuevas oportunidades y retos han surgido en la educación superior a causa de la pandemia. El nuevo escenario educativo fue explicado por el Mtro. Jesús Javier Piñero Rodríguez en la conferencia «Tendencias actuales de la educación en España», que impartió de manera virtual a estudiantes de Posgrado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en el marco del “Coloquio de Posgrados en Innovación Sostenible y Competitividad”.



El maestro Piñero dijo que la pandemia aceleró tendencias que ya estaban en marcha y puso en evidencia las dificultades en el manejo de las herramientas digitales tanto de estudiantes como de profesores.



Durante su exposición, mencionó nueve tendencias que permean actualmente la educación superior en el España: 1) Nuevo modelo de profesor; 2) Cambios en la metodología; 3) Tecno adicciones en adolescentes y niños; 4) La importancia de la inteligencia emocional en relación a la tecnología; 5) Proyectos colaborativos; 6) Proyecto del “Aula del futuro”; 7) Autonomía de los centros educativos; 8) Cambios en la evaluación, y 9) El tema educativo utilizado como herramienta política.



Explicó que el profesor ha tenido que adaptarse a nuevas formas, roles y responsabilidades, y a generar nuevas ideas y tareas. Dijo que es tal la importancia de este aspecto, que la Unión Europea destina una gran cantidad de recursos a la modernización de la educación en la administración pública para mejorar las habilidades digitales.



Dijo que se construye el aprendizaje desde las habilidades del alumno y que se aprovecha la neurociencia para comprender cómo funciona mejor el cerebro para mejorar el aprendizaje. El término “gamificación” se aplica para ampliar las actividades que se pueden realizar a través de la computadora, que no es sólo para juegos, sino que estimula la participación, la coevaluación, la competitividad y la meritocracia.



También habló sobre el aprendizaje basado en proyectos, donde participan profesores y alumnos, y el un proyecto de “Aula del Futuro” que se desarrolla en España y se refiera a la concentración de diferentes actividades tecnológicas en una misma aula, donde se fomenta la interacción entre los estudiantes.



Una tendencia importante en España es la creciente autonomía de los centros educativos, aunque sean públicos, en donde la toma de decisiones se deja en manos de dichos centros. Esto ha promovido la movilidad a través del programa “¡Muévete!”, pues los profesores se interesan por ver qué se está haciendo en diferentes regiones, incluso a nivel Europa.



También hay cambios en la forma de evaluar a los alumnos, con nuevos estándares que ponderan no sólo temas del programa sino también la actitud de los estudiantes, su capacidad para pensar y hacer. Se busca, ante todo, que el estudiante no repita materias ni cursos.



Finalmente, se refirió a la utilización de la educación como herramienta política, por ejemplo, en temas de la ONU como el cambio climático, la sustentabilidad, las políticas de género, aunque también se emplea para promover ideologías y programas de gobiernos en turno y esto interrumpe la continuidad de los programas educativos de largo plazo.



Como conclusión, dijo que “las circunstancias siempre están en cambio” y que “necesitamos formar profesores con mentalidad positiva, que muestren interés por las tendencias educativas, pasión por lo que hacen, objetivos claros, que sepan escuchar y observar y satisfagan las necesidades de los estudiantes”.



Para ello, recomendó la formación continua en calidad y saber comunicarse y trabajar con las familias.



Al finalizar la conferencia, el maestro Guillermo Cambero, director de Programas de Maestría en Humanidades, entregó un reconocimiento al expositor.



El maestro Javier Piñero Rodríguez es licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca (España), máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, y en Educación Tecnológica por la Universidad Virtual de Estudios Superiores.