Gobernantes ya no deben fallarle al pueblo: Héctor Garza

‘Tenemos que encontrar funcionarios públicos que tengan la capacidad,

la sensibilidad, la pasión para servir y encontrar caminos nuevos’, asegura

Tula, Tam.- Tula se convirtió en uno más de los municipios en donde Héctor Martín Garza González sembró la semilla de la esperanza y logró que los ciudadanos de esta comunidad se comprometieran a integrar los comités para la enraizar la Cuarta Transformación y salvaguardar los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su reciente recorrido por el Altiplano Tamaulipeco, Héctor Garza aseguró que Tula tiene que recuperar la tranquilidad, la armonía y el desarrollo y lograr que las nuevas generaciones puedan acceder a mejores condiciones de vida y de bienestar social.

“Sí se puede, por eso he venido aquí, he venido a pedirles que juntos construyamos un camino nuevo cimentado en valores; la Tula de hoy no es la misma, hoy no tenemos tanta vida tranquila como quisiéramos tener, no tenemos el desarrollo como quisiéramos tener, tenemos que volver a recuperar la paz y la tranquilidad y lo tenemos que hacer transitando el camino del todo nuevo”, expresó.

Al disertar la conferencia ‘Sociedades Virtuosas’, a invitación de la Sociedad estatal de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas A.C., el político reynosense lamentó que más allá de nuestro estado tengan una imagen negativa de los tamaulipecos por culpa de gobernantes que le ha fallado a su pueblo.

“Ese es el pensamiento que tienen de nosotros los que no conocen a los tamaulipecos, pero que culpa tenemos que cuatro gobernadores hayan sido corruptos, el actual está desaforado; no todos somos corruptos, la inmensa mayoría de los tamaulipecos somos honestos, por eso tenemos que encontrar funcionarios públicos que tengan la capacidad y la sensibilidad, la pasión para servir y encontrar caminos nuevos que nos den el desarrollo, la paz y tranquilidad, sí tenemos eso, tendremos armonía, justicia, desarrollo y tendremos bienestar social en la comunidad a eso queremos llegar”, insistió.

En su mensaje Garza González tuvo una referencia especial para los maestros, ante la presencia de algunos de ellos en esta conferencia y recordó que durante su desempeño como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación siempre dio un trato preferencial para atender todas sus demandas.

“Para el magisterio siempre ha habido un trato especial de parte del presidente López Obrador y para mi hay un compromiso de darle el valor que se merece al magisterio, porque el maestro siempre va a tener el corazón y la razón juntos, soy muy amigo de los maestros y los traté muy bien, por eso desde aquí les pido: ayúdenme a seguir educando y transformando a la sociedad y a ser en Tula la voz de aquellos que la han perdido”.