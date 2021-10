Valeria Fabiola Del Pardo Silva

¿Y el gobernador? La depredación ecológica; la invasión al Cerro de Altares

Los cerros de Hermosillo son ecosistemas que ayudan a mantener la biodiversidad, son zonas de filtración y captación de aguas. preservar el área con su flora y fauna, es imprescindible para la armonía ambiental.

Algunos cerros han sufrido daños irreversibles como el es caso de Cerro Jonhson, pero también el Cerro de altares que parte de la reserva ecológica, donde incluye; vaya a la redundancia; el centro ecológico.

En los cerros de Hermosillo “Alrededor de 141 especies de flora las que existen en este sitio, además de 95 especies de fauna y gracias a los monitoreos realizados por especialistas, diversas organizaciones, se tienen registrados mamíferos que no se tenían en la zona, como el gato montés, venados y jabalíes, cerca de 236 especies entre flora y fauna.”.

Pues bien, desde finales del año pasado y en el inicio del 2021 se dieron una serie de invasiones en terrenos pertenecientes al gobierno del estado, donde líderes se dedicaron hacer promesas de solares a cambio de ciertas cantidades de dinero, presumiendo la complacencia de Bienes y concesiones (CEByC). Así documentamos en su momento los terrenos del norte de la ciudad donde en la Campiña fueron desalojados, después de que cerca de 200 personas fueron extorsionadas con cantidades de 10 hasta 20 mil pesos, según las declaraciones de los propios afectados.

Después; en otro caso; de que 30 familias del norte de la ciudad estuvieron gestionando un predio propiedad del gobierno del estado con clave 360020067001, ubicado por la San Pedro y Boulevard Lázaro Cárdenas, un día sin más ni más apareció “invadido” por la lideresa priista Carmen Ahumada; días después se supo que fue acaparado por un empresario de la construcción y filial de SIKA MEXICANA cuya figura legal está a nombre Mayra Liz Espinoza Robles. En varios medios y en redes sociales fue denunciada la falsa invasión.

En ese mismo periodo se dieron otras “invasiones” y lo que llama la atención es que todas se llevaron a cabo en terrenos que son de Bienes y Concesiones; ahí; como lo denunciaron varios comunicadores y afectados; los “lideres” Nicasio Soto, Teófilo Ayala, José Ayala fueron acusados de timar con 15 hasta 20 mil pesos a familias humildes y todos ellos manifestaban sus lazos con funcionarios de CEByC. Lo mismo pasó en Bahía de Kino con asignaciones falsas, con hojas membretadas y sellos oficiales.

Pues bien, todo esto fue un juego de niños a lo que decidieron hacer en el Cerro de Altares, zona protegida como reserva ecológica; ahí un inconsciente de nombre Lorenzo Armando Montoya Ceballos se puso a talar Mezquites, Sahuaros, Palo verde y Palo fierro ante el silencio macabro del gobierno del estado; hoy una área de más de 12 hectáreas fueron devastadas y la fauna; dicen los caminantes; se han replegado a las alturas del cerro, pero este criminal ecológico sigue subiéndose al cerro ante la irresponsabilidad del gobierno saliente y la parálisis del gobierno actual.

“El comandante Cebollas” no conforme con lo anterior perforo los ductos que abastecen de agua potable a los asentamientos del sur de la ciudad como es Altares, Villa Bonita, Villas del Sur, Haciendas del Sur, la Cuauhtémoc, Quintas del Sol, Alcatraces, Palo verde, etc, etc. Y ahora amenaza con perforar parte del cerro para instalar postes que pretenden “colgarse” de los transformadores que no solo afectarán; a los asentamientos cercanos; sino a las propias tomas y bombas del agua.

La desfachatez y el cinismo en el acaparamiento de terrenos se puede ver con claridad en la tomas de Google maps, solares de 20 metros de frente por 40 y hasta de 40 por 100 metros de fondo se pueden observar de “los pobres y precarios” posesionarios; en un terreno que saldrían, en 12 hectáreas más de 500 lotes de 8 de frente por 18 de fondo son ocupados por solo 40 acaparadores; aun así la CEByC no ordeno la revisión e inspección como condición básica para interponer las medidas legales correspondientes; esos son los beneficiarios de la depredación ecológica.

Este sujeto de marras cuya depredación la inició con los “acuerdos con CEByC” ya esta en graves problemas, ya sin protectores, los actos de violencia ya es cosa de todos los días, pero la ausencia del gobernador Alfonso Durazo de “puertas abiertas” está tan ausente como los incumplimientos de audiencias con el Movimiento 30 de julio, con los tiangueros, con los solicitantes de viviendas, la pésima operación con el Libre tránsito; que aunque le tiren la bola de “globito” no la batea; la orden o sugerencia que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver el caso de la criminalización de mi hija y la agresión de Jorge Taddei; de nada sirvió la marcha a modo de Francisco Mitres Rivas; la ausencia es total.

Esperemos que por lo menos sean sensibles a los agravios ecológicos; y el nuevo gobierno debe leer con detenimiento la dinámica de los movimientos sociales; y lo debe hacer a pesar de su profunda concepción neoliberal y conservadora contra toda forma de organización independiente y autónoma del pueblo.

César Del Pardo Escalante