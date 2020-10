‘Delta’ se fortalece, vuelve a ser categoría 3 y se dirige a Luisiana

Los habitantes del estado, quienes recientemente fueron azotados por ‘Laura’, se preparan para el impacto del huracán ‘Delta’ en su territorio

El huracán Delta tomó fuerza previo a impactar contra Luisiana, en Estados Unidos, y ya es categoría 3; autoridades llamaron a los residentes del estado a iniciar los preparativos de protección en sus hogares.

Se prevé que Delta azote con vientos de hasta 105 mph y una marejada ciclónica de poco más de 3 metros, mañana por la noche que es cuando se estima su llegada.

El alcalde de Lakes Charles, donde miles de residentes permanecen sin refugio después del huracán anterior, les dijo a los residentes que incluso si sus hogares sobrevivieran a Laura, no deberían asumir que ese sería el caso de Delta.

“Este no es un mal sueño. No es una prueba de funcionamiento. Estas son las cartas que nos han repartido. Sé que hemos pasado por mucho y sé que estamos cansados. Pero tenemos un trabajo que hacer en este momento, y ese trabajo es mantenernos a salvo «, dijo Nic Hunter en un video de Facebook.

Al menos cuatro parroquias del suroeste de Louisiana que fueron duramente golpeadas por Laura en agosto estaban bajo evacuaciones obligatorias desde el mediodía del jueves. Los gobiernos parroquiales y locales a lo largo de la costa emitieron un mosaico de órdenes de evacuación obligatorias o voluntarias, la mayoría enfocadas en áreas bajas sujetas a inundaciones o en residentes con necesidades médicas especiales que podrían sufrir cortes de energía prolongados.

🌀 (1/5): Here’s the latest with Hurricane #Delta as of 10AM CDT. Some slight strengthening was noted by recent aircraft recon observations with a steady strengthening trend now expected through the day today. Impacts still remain likely across our area Friday. #lawx #mswx pic.twitter.com/UTz1d1c0Rv

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) October 8, 2020