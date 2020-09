Los enloquecen las encuestas… 

Dice el viejo y conocido refrán que el poder marea a los inteligentes y enloquece a los tontejos y la sabiduría popular es infalible, hoy como anillo al dedo encaja dicha sentencia en muchos de Morena que ya se sienten despachando en la silla principal de sus municipios o en una curul en el Congreso del Estado.

Morena con Andrés Manuel a la cabeza nació inmune a las críticas de opositores, todo lo que pudieran decir sus enemigos, incluso con videos en mano, se iba diluyendo con una simple descalificación, con decir que han perdido sus privilegios y por ello golpean sus ansias transformadoras.

Nada les hacía daño, nadie les podía quitar el privilegio del cariño de la gente, estaban vacunados contra todos, a los del PAN les achacaban todos los muertos del sexenio de Felipe, a los del PRI los hicieron padres de la corrupción y a los otros opositores simple y sencillamente los hacían paleros de los conservadores y ya.

El problema, la caída que registran en el amor de la gente hacía ellos, de un respaldo del 77 por ciento que traía el Presidente Andrés Manuel bajó a 52 por ciento que lo tiene ahora Reforma o el 55-58 por ciento que le dan otras encuestadoras, lo han provocado ellos mismos, no fue el PAN, ni el PRI, ni conservadores ni neoliberales, fueron los mismos actos del gobierno lo que provocaron el daño, el que la gente se entere que tienen prácticas muy similares a todo lo que dicen odiar, que hay corrupción, ineptitud para combatir la delincuencia, roban, saquean y ni siquiera supieron actuar en una emergencia sanitaria que tiene al país hundido en su peor crisis económica, eso es parte de lo que han provocado la desilusión de un porcentaje importante de mexicanos.

Sintetizando, Morena no se vacunó de Morena, lo anterior le hizo daño pero le está deteriorando más la lucha por el poder, el futurismo, los intereses personales mezclados con ambiciones desmedidas de sus propios militantes o de quienes huyeron del PRI y del PAN hacía sus siglas, eso es lo que les va alejando de la gente.

Todo esto viene a colación porque en Tamaulipas habrá elecciones el próximo año y, efectivamente, Morena aparece favorito en muchos municipios y distritos, encuestas que aparecen todos los días, muchas de ellas hasta inventadas, los hacen ganadores de varias elecciones para el año que viene y eso los ha enloquecido.

Hoy vemos a morenos, de los que llegaron primero y de los que llegaron después pero coincidentemente del mismo partido, que ya se están destrozando entre ellos, quieren acabar con su presunto enemigo sin saber que a ese mismo ritmo hacen daño a sus siglas.

Los morenos que se pelean no son muy inteligentes que digamos, no entienden que Andrés Manuel, que es Morena, es el que está vacunado y no ellos que proceden de otras corrientes políticas que, efectivamente, se deterioraron por corruptos.

Vamos pues, hay aspirantes de Morena que son más priístas que Edgardo Melhem que es el presidente del PRI en Tamaulipas, y lo son porque sus amigos son del PRI, sus socios son del PRI, sus compadres, amigos y hasta cómplices fueron de los que saquearon Tamaulipas cobijados por el PRI.

Por supuesto, el PAN se frota las manos y hasta alienta cada una de las torpezas que hacen los de Morena, sabe que en mucho ayuda que los golpes que se dan sean internos porque eso los cimbra y les quita posibilidades de triunfo o por lo menos desilusiona al electorado que puede optar por no acudir a las urnas y la estructura azul sería más eficiente en esas condiciones.

Lo que se ve, y desde muy lejos, es que hace falta un liderazgo y una voz inteligente en Morena, un hombre o una mujer que apacigüe a los desesperados aspirantes a puestos de elección popular y no se ve por ninguna parte, eso podría hacer naufragar su barco al grado, incluso, que de tener esperanzas en todos los municipios se pueden quedar con casi nada o nada.

De seguir al ritmo que llevan se quedarán como el perro de las dos tortas porque, no lo olvide, el poder (en esta caso hasta ficticio ya que no tienen nada y eso es peor) marea a los inteligentes y enloquece a los tontejos, y así andan muchos de los de guinda, enloquecidos por encuestas que no pasan de ser la fotografía de hoy, una foto que puede velarse por sus propios yerros, por su propia locura de atacar a sus enemigos íntimos en lugar de los reales que están afuera y eso de reales póngalo entre comillas porque muchos tienen más relación en una de las esquinas de palacio que con sus propios compañeros de partido.

PARTICIPA UAT EN SANITIZACION DE PATRULLAS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Dirección de Gestión Operativa del Centro Universitario Sur (CUS) y la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de los 3 municipios de la zona conurbada, llevó a cabo una Campaña de Sanitización de Patrullas de la Policía Estatal Acreditable de la Zona Sur.

En cumplimiento a las políticas de vinculación de la Universidad con la sociedad de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, se realizaron las actividades en las instalaciones del Centro Universitario.

Atendiendo el protocolo de prevención contra el COVID-19, y con la participación del Departamento de Protección Civil Universitaria, se sanitizaron 40 unidades entre camionetas pick-up y vehículos modelo Challenger.

Para la prevención de actividad bacteriana y del Covid-19 en las patrullas de la estatal, se aplicó liquido desinfectante y sanitización de alto espectro; de igual forma aplicaron microbicida de múltiples usos para sanitización y desinfección. En la campaña de sanitización se contó con la presencia del Lic. Edik Rodríguez Camacho, Director de Gestión Operativa del Centro Universitario de la zona sur y encargado de la Actividad de Sanitización.

Acompañaron en el evento, el Capitán Julián Manuel Otáñez Calza, Delegado de la Policía Estatal Acreditable Zona Sur; el Dr. Jaime Square Wilburn, Coordinador Ejecutivo de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Tampico, Ciudad Madero y Altamira; y el Lic. Mauricio Pimentel Torres, Coordinador de Campaña de Sanitización en el CUS-UAT.