Huawei lucha por sobrevivir ante la «incesante agresión» de Estados Unidos

«Huawei está en una difícil situación estos días. La agresión incesante de Estados Unidos nos ha puesto bajo una significativa presión», afirmó el presidente rotatorio de la firma, Guo Ping, en la apertura de la conferencia anual ‘Huawei Connect’ en Shanghái.

Se trata de la primera declaración pública del presidente desde que la última medida de EU contra Huawei entrase en vigor la semana pasada.

El departamento de Comercio de EU anunció el pasado 17 de agosto que a partir del 15 de septiembre los proveedores globales de Huawei que emplean tecnologías estadounidenses en su desarrollo o su producción deberán obtener primero una licencia de Washington para poder suministrar a la compañía china.

Huawei y sus proveedores han almacenado chips y tratado de concluir las entregas antes de que finalizase el plazo, al tiempo que intentan conseguir la aprobación de Washington.

Guo aseguró hoy que la compañía está aún «valorando cuidadosamente los impactos» y recalcó que la «batalla para sobrevivir» es ahora su objetivo principal.

LOS CHIPS ESENCIALES PARA FABRICAR SUS MÓVILES

Si todas las medidas adoptadas por EU contra Huawei dañaron considerablemente a la compañía de Shenzhen, incluso a nivel personal con la detención en Canadá de Meng Wanzhou -hija de su fundador, Ren Zhengfei, y directora financiera de la firma-, el veto a los fabricantes de chips y semiconductores ha sido un golpe especialmente doloroso.

«EU modificó sus sanciones por tercera vez y, en efecto, ha creado grandes desafíos para nuestra producción y nuestras operaciones», reconoció Guo en una rueda de prensa retransmitida virtualmente durante la ‘Huawei Connect’.

El veto limitó considerablemente el acceso del gigante chino a los chips disponibles comercialmente a nivel global, necesarios para fabricar los cientos de millones de teléfonos móviles que vende en todo el mundo.

Guo explicó que, aunque la empresa dispone de suficientes procesadores para sus operaciones de negocio, incluyendo sus redes 5G, las restricciones creadas por la última medida de Washington han afectado a sus existencias para móviles.

El presidente confió en que proveedores, como la estadounidense Qualcomm, que han solicitado licencia a Washington para venderles puedan seguir haciéndolo.

«Estamos aún buscando vías ya que consumimos millones de chips al año. Los fabricantes están pidiendo permisos al Gobierno de EU cuyas acciones están dañando también a sus compañías», recalcó.

Algunos fabricantes de chips estadounidenses como Intel o AMD anunciaron esta semana que han conseguido la licencia de EU para suministrar algunos productos a Huawei, aunque no especificaron cuáles.

Otros proveedores de chips no estadounidenses como Infineon -el mayor de Europa- perdiólicencias a Washington para poder operar con la empresa china, pero no han recibido todavía respuesta.

Los nuevos ordenadores portátiles de Huawei presentados en septiembre llevan tecnología de Intel, lo que parece indicar que la compañía china tiene todavía acceso a importantes componentes estadounidenses.

El presidente de Intel China, Ian Yang, dijo esta semana al medio tecnológico chino Yicai que su empresa sigue totalmente comprometida con el mercado chino y consideró que no es razonable para el gigante asiático y EU «desacoplar» sus economías.

«Las ventajas de China no se pueden replicar en un corto período de tiempo. Para estar en el mismo barco con China hay que seguir la corriente, desarrollar juntos», afirmó Yang.

«LAS RESTRICCIONES DE EU ESTÁN DAÑANDO A TODOS GLOBALMENTE»

Guo recalcó que, si los proveedores norteamericanos y otros «están dispuestos» a vender a Huawei, la compañía china desea seguir comprándoles, e instó a Estados Unidos a reconsiderar sus restricciones que «están dañando a todos globalmente» y «darle una segunda reflexión a sus leyes y regulaciones».

«Creemos que la colaboración y la apertura es el mejor modelo para la industria de la telefonía móvil», insistió.

Huawei anunció que desde la entrada en vigor la prohibición de EU el 15 de septiembre dejaba de fabricar su más avanzado procesador de la serie Kirin, que utilizan sus móviles.

