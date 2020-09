Acusa Diputado al IETAM de ser un instrumento de venganzas

Al diputado local de MORENA, cual si fuera una consigna para detener su avance político, lo han enjuiciado repetidamente por supuestos actos violatorios de la ley electoral del estado, pero su oportuna y acertada asesoría ha impedido las sanciones que solo han servido para “encuerar” al IETAM y exhibirlo como un instrumento de venganzas políticas al servicio de sus adversarios políticos.

Por Julio Manuel L. Guzmán .

Reynosa, Tamps., 14 de septiembre del 2020. – El diputado local de Morena, Rigoberto Ramos Ordoñez, tronó contra el Intituto Electoral de Tamaulipas por aplicarle sanciones argumentando acciones que son inexistentes.

«Me entero esta semana, por los medios de comunicación, que Consejeros del IETAM, me sancionaron con un apercibimiento por unos panorámicos que no contraté, y aplican una multa no se porque», afirmó el Legislador.

Al diputado local de MORENA, cual si fuera una consigna para detener su avance político, lo han enjuiciado repetidamente por supuestos actos violatorios de la ley electoral del estado, pero su oportuna y acertada asesoría ha impedido las sanciones que solo han servido para “encuerar” al IETAM y exhibirlo como un instrumento de venganzas políticas al servicio de sus adversarios políticos.

“Me he negado a aceptar las acusaciones y lo seguiré haciendo porque éstas no tienen sustento, y he demostrado tener la razón porque no se encontraron fundamentos en ninguno de los caso».

Ramos Ordóñez había sido señalado de uso indebido de recursos públicos y denostación de la imagen del Partido acción nacional, así como la relativa a promoción personalizada atribuida al citado ente político por culpa invigilando, pero los dos principales señalamientos no fueron comprobados y por ende para no quedar mal con sus promotores, el órgano electoral emite multa por cierta cantidad, a sabiendas de que en los alegados en la instancia superior se va a echar por tierra ese enésimo embuste.

“El hecho de victimizarme aplicándome multas indebidamente, nos hace más fuertes ante la población, eso es lo que debería darles miedo y no el trabajo que estamos realizando en las colonias populares y ejidos donde somos recibidos emotivamente en tareas de acción social que van desde el reparto de gas LP, hasta la complejidad de llevarles de comer a familias completas en las más alejadas colonias o realizar programas de fumigación que ni las propias dependencias se atreven a realizar…”

“Multas como estas dejan ver el entramado de injusticia, muestran que los órganos que debieran ser garantes de justicia son utilizados por el brazo del poder y nos comprometen más a velar siempre por nuestros representados a demostrar que si cumplimos y que nuestra palabra empeñada vale más que cualquier documento firmado, por eso no nos vamos a dejar, seguiremos luchando hasta el límite de nuestras fuerzas”, -afirma- el legislador morenista.

Somos afines a la Cuarta Transformación, redoblamos trabajo en este sentido y siempre del lado del pueblo, “porque con la gente todo, sin la gente nada” –reiteró- el representante del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado de Tamaulipas.

Ningún organismo nos hará claudicar, si la gente pide que nos retiremos así será, de lo contrario, ahí estaremos siempre, por los más vulnerables, por los más necesitados, «con la gente todo, sin la gente nada».