Amazon colocará más de 3 mil satélites en órbita para ofrecer servicio de internet

Amazon no se quiere quedar atrás en el negocio de brindar servicio de internet, es por ese motivo anunció que tiene la autorización del gobierno de Estados Unidos para poner más de 3,200 satélites en órbita con el propósito de brindar el servicio de internet a partes del mundo que aún no lo tienen.

Amazon da un paso más hacia el espacio. La empresa recibió la autorización del gobierno de Estados Unidos para poner más de 3,200 satélites en órbita con el fin de dar servicio de internet a partes del mundo que no lo tienen. A la vez cerca de un nuevo negocio con la venta de servicio a personas o empresas, dijo Amazon.

“Últimamente hemos escuchado muchas historias de gente que no puede hacer su trabajo o completar sus estudios porque no tienen internet confiable en el hogar”, dijo el directivo Dave Limp en un comunicado.

Today the @FCC granted Amazon approval to deliver satellite-based broadband through Project Kuiper. Amazon will invest more than $10 billion in the initiative to improve Internet access in unserved and underserved communities around the world. https://t.co/CIRLlkWd7l

— Amazon News (@amazonnews) July 31, 2020