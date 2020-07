En estos meses de contingencia sanitaria por el Covid-19, los problemas vinculados con el derecho humano al agua se han agudizado. Esto es así porque en muchas regiones del país los habitantes no cuentan con el recurso, el cual es fundamental para hacer frente a la pandemia. Esta problemática existe desde antes de la epidemia, pero se vuelve mucho más urgente en estos tiempos. El artículo 4º de la Constitución afirma que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.” Sin embargo, el 47% de las personas en México no tiene acceso constante al agua potable. ¿A qué se debe esto? ¿Podemos hablar de una escasez de agua?

Alessia Kachadourian, ingeniera ambiental especialista en desarrollo de estudios de impacto ambiental para proyectos en materia de gestión de agua, afirma que hablar de escasez del agua es en realidad un concepto económico. “La escasez la determinan aquellos que deciden para quién hay agua y para quién no.” En realidad, existe poca transparencia sobre cómo se decide de qué forma se distribuye el agua en México. Aunque es posible conocer algunos datos sobre las concesiones otorgadas para la extracción del agua, en la práctica, no se conoce el volumen real de las extracciones, la disponibilidad del recurso, ni tampoco existe un monitoreo real sobre el proceso.

En nuestro país existe una gestión del agua ineficiente y poco transparente. El manejo del recurso no siempre considera el ciclo hidrológico. Para una adecuada gestión del agua, se debe comprender de dónde viene el agua, dónde se recarga, por dónde circula y a qué profundidades se encuentra. El desconocimiento de este proceso ha llevado a proyectos hidráulicos costosos y poco sostenibles. Se construyen acueductos para trasladar agua de una cuenca a otra, por ejemplo. Es urgente transformar esta forma de administrar el agua, pues lleva a la destrucción de ecosistemas y al incumplimiento del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.

Existen los recursos suficientes para garantizar el acceso al agua potable sin que ello implique un daño del medio ambiente. La gestión del agua con enfoque de cuenca es fundamental; de esta forma, se toma en cuenta el vínculo entre el agua, los ecosistemas y las actividades humanas para armonizar el uso y el aprovechamiento de los recursos. Solo así podremos revertir los daños que la relación destructiva del ser humano con la naturaleza ha ocasionado, preservar la vida en el planeta y garantizar el derecho al agua potable.

