Sobornan a jueza para liberar a ‘El Mochomo’; la madre del criminal negoció con un abogado

A través de una intervención telefónica legal, la SEIDO escuchó conversaciones que revelan un pago millonario a un secretario de acuerdos para dejar libre al líder de Guerreros Unidos

Por MIRIAM MORENO Y MARCO SILVA/excelsior.com

La madre y la defensa de José Ángel Casarrubias tramitaron un soborno para que el líder criminal quedara libre.

Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva reveló anoche una conversación en la que Francelia Salgado y un abogado pactan la entrega de varios millones de pesos al secretario de acuerdos Marco Aurelio González, quien trabaja directamente con María del Socorro Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal, en el Edomex.

El audio fue obtenido de manera legal por la SEIDO, como parte de su investigación contra El Mochomo.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo dinero de por medio en la liberación del líder de Guerreros Unidos. Tras esto, el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación por corrupción contra la jueza Castillo.

Casarrubias, reaprehendido el mismo miércoles que salió, fue puesto bajo arraigo.

AUDIOS REVELAN CORRUPCIÓN JUDICIAL

Un audio filtrado a los medios de comunicación muestra una presunta conversación entre Francelia Salgado, madre de José Ángel Covarrubias, alias El Mochomo, y uno de los abogados de su hijo para poder obtener su libertad a cambio de un soborno millonario.

Como usted sabe, ya se presentaron las pruebas y los alegatos en la mañana, en compañía del licenciado Arturo… que nos está ayudando y, bueno, ya nos comentó que tiene listo el trabajo y nada más nos está esperando con las pruebas… para hacerlo valer y que tuviera todo el sustento, pues ya estaba completo”, dice una voz masculina, que presuntamente es de uno de los abogados de El Mochomo, como se escuchó en un fragmento en el noticiero de Ciro Gómez Leyva transmitido por Imagen Televisión.

Nos comentó la licenciada a mí y al amigo que ya estaba listo el trabajo, es decir, ya terminó el proyecto, ya nada más está esperando para ver… agregarlas, sustentar su proyecto y listo”, continúa la voz masculina.

Al seguir dándole detalles de cómo se aprobaría el proyecto, “si acaso” con correcciones de redacción y ortografía, la voz atribuida a Francelia Salgado le pregunta: “¿Ya sabemos bien todo? El hombre continúa explicando que la liberación podría ser “hoy o mañana” y que si podrían avanzar con el tema económico.

No, acuérdese que quedamos, como dicen, dando y dando”, respondió Francelia, a lo que su interlocutor dijo: “Sería de la siguiente, él nos va a avisar mañana cuando ya esté saliendo de la firma, cuando ya esté todo listo, ya para ir avisando a, tanto a su hijo como a nosotros, en ese momento nos vemos, y ya para que nos diga y también le dé lo suyo y ya”.

Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos en eso. Usted dígales que somos personas serias, dígale que nosotros no le vamos a quedar mal”, insiste Francelia.

El destino del dinero sería Marco Aurelio González Romero, secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, donde ayer fue liberado José Ángel Covarrubias, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

La persona que interactúa con la mamá del Mochomo fue identificada como parte del equipo de la defensa del presunto criminal, que encabeza el abogado Arturo Rodríguez.

TODAS LAS PRUEBAS

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que habría pruebas que demostrarían que gente cercana a El Mochomo pagó millones de pesos al personal del juzgado para que lo liberaran.

Por ello, enfatizó que se deben presentar todas las pruebas sobre la corrupción.

Yo espero que la fiscalía presente todas las pruebas y que si una prueba se da a conocer que tenga que ver con la corrupción y por el debido proceso, esa prueba queda nulificada, mi opinión es, no le hace, pero que se conozca, que la gente se entere”, dijo el mandatario.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de un comunicado, informó que, tras la liberación de Covarrubias la apeló inmediatamente y señaló que la SEIDO tiene autorizadas por un juez competente intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado y a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel C.

José Ángel Casarrubias fue liberado y actualmente se encuentra bajo arraigo por 40 días, según una autorización de un juez federal, luego de que el pasado miércoles fue trasladado al centro de arraigo de la SEIDO. Con esto, el Ministerio Público podrá concluir su investigación preparatoria contra el capo del narcotráfico.

LA CONVERSACIÓN DE LA MADRE DE ‘EL MOCHOMO’

Francelia Salgado (FS): ¿Bueno?

Abogado (A): Señora Fran, buenas tardes.

FS: Buenas tardes.

A: Me comentaba el señor… que me comunicara con usted… me voy desocupando. Sí, porque me decía de lo que habíamos quedado, pero quedamos mañana.

FS: Ajá. ¿Cómo, perdón? Se cortó un poquito.

INAUDIBLE

A: Le comento primero los avances. Le comento primero los avances…

FS: ¿A ver?

A: Como usted sabe, ya se presentaron las pruebas y los alegatos en la mañana. Mi compañero, el licenciado Arturo… que nos está ayudando, y bueno ya nos comentó que ya tiene también listo el trabajo, y ya nomás nos está esperando con las pruebas para… hacerlo valer y que tuviera todo sustento, pues ya estaba completo.

FS: ¿Lo que llevó él ya también lo…?

A: ¿Mande?

FS: ¿Lo que hizo el licenciado Arturo ya también?

A: Pues fue lo que le hizo… en conjunto. Son todas las pruebas, todo, todas las pruebas, pues ya está. Ya todos los precedentes, todas las pruebas, todo.

FS: Ya está.

A: Mire, le comento. En la mañana nos comentó la licenciada a mí y al amigo, que ya estaba listo el trabajo, es decir, ya, ya terminó el proyecto, ya nada más estaba esperando… para ver… agregarlas, sustentar su proyecto y listo. Ya iba a pasar alrededor de la 1 de la tarde con la jefa para que lo aprobara. Si acaso le hará correcciones de redacción, ortografía y detallitos, pero lo importante pues ya está.

FS: Bien, todo.

A: Pues en el transcurso del día, puede ser que, como la fecha es hasta mañana, puede ser que hoy, puede ser que mañana le avise, pero es de hoy a mañana…

FS: Entonces usted me avisa.

A: Ajá. Entonces… sí, sí, claro. Nosotros la tenemos informada en cuanto ya vaya a… ya esté publicado eso y todo ¿sale?

FS: Bueno.

A: Entonces le comentaba yo a su hijo. Esta persona nos comentó que, bueno, ya está todo hecho, que si podíamos ir avanzando con el tema económico, inclusive me citó ahorita a las seis de la tarde, por eso le había comentado a usted el tema económico pero no sé, usted indíqueme.

FS: No, acuérdese que quedamos que hasta… como dicen dando y dando.

A: Ya ve que esa fue la idea original por eso ya no…

FS: Nosotros no nos vamos a echar pa’ tras, dígales que vamos a cumplir, pero queremos dando y dando…

A: Entonces ¿le parece bien lo siguiente? Vamos a hacerlo así porque voy a ver ahorita a esta persona… Le voy a decir así, pero sería de la siguiente forma: él nos va a avisar mañana. Él nos va a avisar mañana cuando ya esté saliendo de firma, cuando ya esté todo listo, ya para ir avisado a, tanto a… como a nosotros. En ese momento nos vemos, y ya para que nos diga…, y también le dé lo suyo y ya, esté todo listo, ¿vale?

FS: Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces, que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal, andamos en eso…

A: Yo lo sé, yo tengo confianza en usted, yo no he visto… quería… me comentaba eso, doña…

FS: Usted dígale que somos personas serias, dígale que nosotros no vamos a quedarle mal.

A: Claro. ¿Entonces le parece bien que le hagamos así mañana? Yo ahorita que lo vea le voy a decir ¿sabes qué?, mañana en cuanto nos avises que está saliendo de firma y todo listo…

FS: Dice usted saliendo de firma. ¿Saliendo de firma ya es un hecho?

A: Sí. Haga de cuenta, un ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si me avisara a las 3 de la tarde ¿sabes qué? ya lo está firmando ahorita la jefa, ya nomás hacer los oficios, notificar y todo, en ese momento yo les aviso a ustedes para que, este, antes de que esté, cómo se llama, o sea… así como fue más o menos dando y dando, él nos da la notificación, nosotros le damos el dinero, ya tenerlo listo, pues.

FS: Ajá.

A: ¿Le parece? Ya firmándose ya es un hecho, ya nomás es el trámite de avisar y todo. Él nos va a avisar a qué hora se firma, a qué hora, este… la juez ya lo firmó y lo firmó, y hacer los oficios…

FS: Ya lo estamos hablando por teléfono ¿no lo podríamos hablar más tarde?

A: Pues, si usted quiere, pero en esencia es eso.

FS: ¿Sí? ¿Nos presentaría ya la acta, ya donde ya está firmada la libertad?

A: Sí, de hecho le comento, mire… Él nos avisa a qué hora se está firmando mañana porque la firma es un hecho mañana, hoy está en revisión pero la firma es un hecho mañana.

FS: Ah, bueno.

A: En cuanto él nos avise, yo les aviso a ustedes para organizarnos ¿le parece?

FS: Sí.

A: Porque ya las notificaciones no dependen de él, depende de los actuarios.

JUDICATURA INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA JUEZA

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que inició una investigación por corrupción contra la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, María del Socorro Castillo Sánchez, y todo el personal del juzgado, tras darle la libertad a José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, líder de la organización criminal Guerreros Unidos.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel Casarrubias”.

En dicho juzgado le decretaron auto de libertad negándole valor a pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014, y que eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la FGR apeló de inmediato.