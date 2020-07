Se quejan transportistas que regidores de Ciudad Victoria no los ven ni los escuchan

El actual presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte en el cabildo local, Regidor Edgar Javier Valdez Saldívar, no lo conocen y además ni siquiera se ha dignado en visitarlos.

Ramón Mendoza S.

Ciudad Victoria, Tam.- Desde el gobierno municipal del período 2001-2004 los concesionarios del transporte público de Victoria prácticamente no han tenido quien los represente ante el Cabildo, indicó Pedro García Silva.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Victoria de la línea de los microbuses de los “Rojos” destacó que actualmente los regidores brillan por su ausencia, por la falta de trabajo y de propuestas a favor de la ciudadanía.

Indico que el actual presidente de la comisión de tránsito y transporte en el cabildo local regidor Edgar Javier Valdez Saldívar no lo conocen y además ni siquiera se ha dignado en visitarlos.

“Este regidor ni en su casa lo conocen, no sabemos quién es” afirmo.

Recordó que en una lejana administración la maestra Juana Graciela Castillo estuvo al frente de la comisión de Transporte Público, quien apoyó y gestionó diversos beneficios para los choferes de microbuses.

También fue un auténtico enlace entre las autoridades de la subsecretaría del Transporte y los concesionarios frente a los problemas que afectaron al sector en aquella época, por lo que es deseable que servidores públicos como dicha maestra regresaran a ocupar estos cargos.

“Yo recuerdo a la maestra Juana Graciela Castillo, quien sí se ocupó y se preocupó, pero de los demás regidores que han pasado uno tras otro, nadie sea preocupado por estar cerca de los choferes colectivos y de sus líderes o delegados de ruta” asevero.

De los regidores actuales dijo que no los conocen y no tienen idea quién preside la comisión de Transporte Público, Transito, Protección Civil, o de Obras Públicas. No sabe si es hombre o mujer y si presentó alguna propuesta que beneficie al sector del transporte o a los operadores del volante.

“No sé ni quiénes son los actuales regidores, ni el que tiene la comisión de Transporte; nunca los he visto y no he saludado a ninguno”, concluyó.