Incrédulos al COVID 19, dañan a comerciantes

“El problema es que nosotros aplicamos las medidas preventivas adecuadas pero aparecen ciudadanos que ni siquiera portan cubre bocas y a los que sancionan es al establecimiento” expusieron locatarios del Mercado Argüelles.

Ramón Mendoza S.

Ciudad Victoria, Tam.- Ciudadanos escépticos al Covid 19 están afectando la actividad del comercio citadino, ya que violentan las disposiciones sanitarias lo que provoca que dichos establecimientos sean sancionados por las autoridades de Salud en Tamaulipas.

Y es que los comerciantes establecidos del mercado Arguelles y ambulantes de la calle Hidalgo, han acatado todas las medidas de sanidad emitidas por las autoridades y no es justo que por la gente que no las respeta les cierren sus negocios.

“El problema es que nosotros aplicamos las medidas preventivas adecuadas pero aparecen ciudadanos que ni siquiera portan cubre bocas y a los que sancionan es al establecimiento” expusieron.

El primer vocal de la mesa directiva del Mercado Arguelles, Albaza Cepeda García, mencionó que en ese punto comercial se ha implementado todo lo necesario para evitar más contagios, como zonas de espera, andenes de entradas y salidas, así como una red sanitizante que corre por el perímetro de dicho sitio.

Sin embargo siempre cuentan con algún comprador que dice no creer en el coronavirus, o que no trae cubre bocas o que se molestan por decirles que cumplan con su responsabilidad y tratar de cuidarse ellos mismos y a los comerciantes también.

«Hay mucha gente que no están conscientes de la realidad, entonces mucha gente dice que no, que no es cierto, que no existe (el COVID-19) entonces no se quieren poner el cubrebocas y hemos tenido algunos detallitos con la ciudadanía que no nos quieren apoyar y nosotros les decimos que es por el bien de ellos, pero algunas personas aceptan con mucho gusto y otras solo se dan la vuelta y se van», expuso la señora Cepeda García quien también es locatarios.

Insistió que «tenemos el área de espera para el cliente, donde lleguemos a tener dos o tres personas, que tomen su sana distancia y únicamente un cliente, en todas las áreas tenemos filtros con su respectivo gel y para checar la temperatura».

Finalmente Cepeda García señaló que todos los locatarios del Arguelles están de acuerdo y cumplen con el tema sanitario y que por parte de ellos, no hay ningún inconveniente en que se siga realizando así.