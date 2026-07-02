CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Yahleel Abdalá Carmona es prófugas de la justicia, como su ex patrón Cabeza de Vaca, presuntos culpables de delitos de corrupción gubernamental, pero lo que llama la atención es que ambos parecen disfrutar de protección oficial pues no lo alcanza el brazo de la ley.

Ambos ex funcionarios del gobierno sexenal anterior, de extracción del PAN, están señalados como autores de sustracción ilegal de recursos oficiales por casi mil millones de pesos en un solo expediente.

El problema es que las apariencias reflejan una tibia posición de las dependencias encargadas de buscarlos, detenerlos y recluirlos en mazmorras, despertando la suspicacia de que realmente no se afanan en encontrarlos.

Yahleel acaba de recibir el beneficio dictado por una jueza penal, de comparecer hasta dentro de seis meses pues habrá un período adicional para hacer una investigación complementaria.

Cabeza de Vaca permanece refugiado en Estados Unidos y frecuentemente sube a redes sociales fotografías suyas disfrutando capulinamente de la vida acompañado por amigos y familiares, gastando a manos llenas el dinero presuntamente sustraído del erario estatal.

En temas amables, el DIF de Tamaulipas instaló un centro de acopio en Ciudad Victoria, para reunir ayuda destinada a familias de Venezuela afectadas por una serie de temblores.

La institución, encabezada por la doctora María de Villarreal, titular del Sistema DIF-Tamaulipas, instaló un centro de acopio en las oficinas centrales de esa dependencia, en la colonia Tamatán de la capital de Tamaulipas.

Se invitó a la ciudadanía organismos, empresas y asociaciones civiles, a sumarse a esta causa mediante la donación de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza y suministros para bebé, para contribuir a atender las necesidades más apremiantes de quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia.

Entre los alimentos que pueden donarse se encuentran pastas instantáneas, frijol enlatado, atún, verduras enlatadas, sardinas, azúcar, café, galletas y leche en polvo.

También se recibirán artículos de higiene y limpieza como pasta y cepillos dentales, jabón en barra, shampoo, toallas sanitarias, desodorantes, detergente en polvo, desinfectantes, cloro, pinol, escobas y tinas.

Para las familias con bebés de solicita en apoyo con leche en polvo, pañales, biberones y toallitas húmedas.

Cada aportación representa una muestra de esperanza para miles de familias que hoy requieren del respaldo de la comunidad internacional. Todo lo recaudado será canalizado a través de los mecanismos humanitarios correspondientes con el propósito de garantizar que la ayuda llegue de manera oportuna a las personas afectadas.

Cambiamos de rumbo para avisar que en redes sociales de Reynosa ya se publican eventos proselitistas de Maki Ortiz Domínguez donde se proclama abiertamente como aspirante a la jefatura del gobierno del Estado bajo la bandera del Partido Verde.

No se descarta empero, que se trate de usurpación de nombre e identidad por parte de enemigos de la dama fronteriza (en realidad, es nativa de Chihuahua), pues es temprano como para abrir, desde ahora, una campaña para tal propósito.