La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal está consolidando alianzas y movimientos de precisión política en el estado. Su reto principal como es el de trascender más allá de Nuevo Laredo, ha logrado visibilizarse a través de acciones como la reciente firma del Corredor económico Nuevo Laredo–Tampico.

Esta mujer que figura como una de las mejores alcaldesas del país, ha logrado marcar un punto de inflexión en el fortalecimiento del municipalismo tamaulipeco. No se trata de un simple acuerdo, sino de una visión que busca articular el crecimiento integral entre el norte fronterizo y el sólido sur marítimo y portuario.

El mensaje central en este convenio, no está pasando desapercibido para efectos de análisis. Su alcance y su dimensión trascienden los límites neolaredenses, colocando la agenda canturosista como un factor de acuerdos y de unidad, entre las principales regiones del estado.

Hoy han sido el norte y el sur. Pero posteriormente pueden ser otras zonas del desarrollo regional. Una característica sui géneris de estas acciones es la de evitar el aislamiento desarrollista, integrando fortalezas logísticas y comerciales.

Este tipo de narrativas, como la que se plantea por parte de Carmen Lilia, suena interesante, desde el momento que busca acabar con el mito de la lejanía regional, entre las grandes urbes tamaulipecas. Y al mismo tiempo se impone la tarea de enlazar las potencialidades subyacentes en cada uno de los pueblos y ciudades de la entidad.

En este empeño por lograr unificar el desarrollo de la economía tamaulipeca, CLCRV interpreta fielmente la política del gobernador Américo Villarreal Anaya. Nos referimos a la narrativa planteada en diversas ocasiones por el mandatario tamaulipeco, de convertirnos en una plataforma logística y comercial de primer mundo.

Todos estos logros, se inscriben dentro del segundo piso de la transformación planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y puntualmente interpretados por el gobernador AVA.

En su reciente visita a la ciudad de Tampico, la alcaldesa Carmen Lilia reconoció los resultados y el liderazgo regional de su homologa porteña, la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

Junto con ella, y de la mano de los factores del poder político estatal y federal, Carmen Lilia está construyendo una ruta hacia el futuro, en la cual proyecta ya una imagen de gobernabilidad. Y de trabajo conjunto.

Lo anterior demuestra algo que constituye un indudable activo político, de cara al porvenir:

CLCRV, sabe jugar en equipo.

———– ACTIVA AVA LA PROTECCION CIVIL , DE CARA A LA TEMPORADA DE LLUVIAS-

El gobernador Américo Villarreal Anaya instaló este jueves el Puesto de Comando Interinstitucional , junto a la Coordinación nacional de protección civil, y la protección civil de Tamaulipas. Desde su espacio de las redes sociales, el mandatario tamaulipeco informó puntualmente de este tipo de acciones que forman parte de la cultura de la prevención y resguardo de las familias en nuestro estado.

—Con los 43 municipios fortalecemos la prevención, durante la temporada de lluvias 2026, y presentamos la App ClimaTamaulipas, para mantener informada a la población. En Tamaulipas estamos preparados para proteger a las familias tamaulipecas, escribió AVA.