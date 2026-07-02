Ciudad Victoria, Tamaulipas.Julio 02 de 2026– La delegación de Tamaulipas tuvo una destacada participación en el Evento Selectivo Nacional de Esgrima rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se celebró en el Estado de México, donde varios atletas lograron ubicarse entre los mejores del país.

En la primera fase de la competencia, Tamaulipas estuvo representado por Regina Pedraza, Ethan López González, Leonardo Quiroz, Kim Foon, Cristian González, Alexa Badillo, Emiliano Contreras, Gael Zapata y Ximena González, quienes enfrentaron a los mejores exponentes nacionales en busca de avanzar a las siguientes etapas del proceso selectivo.

Tras superar la fase inicial, Alexa Badillo y Gael Zapata consiguieron su clasificación a la ronda de eliminación directa, instancia en la que participaron los mejores esgrimistas del país en cada modalidad.

Alexa Badillo firmó una sobresaliente actuación en la modalidad de sable, resultado que le permitió concluir en la sexta posición nacional, mientras que Gael Zapata también tuvo una destacada participación en espada, al finalizar en el octavo lugar del ranking del selectivo.

Asimismo, se debe destacar la actuación de Regina Pedraza y Ethan Lopez González, que se colocaron en la ronda de los octavos de final.

Con estos resultados, los atletas tamaulipecos se consolidaron dentro del Top nacional, reflejo del trabajo que realizan junto con sus entrenadores y del crecimiento que mantiene la disciplina de la esgrima en Tamaulipas.

Las y los esgrimistas tamaulipecos recibieron el respaldo del Gobierno del Estado, que encabeza Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto del Deporte de Tamaulipas, apoyo que les permitió formar parte de este importante proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.