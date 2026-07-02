Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron asistencia mecánica y apoyo humanitario a una familia cuyo vehículo sufrió una falla sobre la carretera Victoria-Monterrey, permitiendo que una mujer adulta mayor continuara su traslado para recibir atención médica.

Hidalgo, Tamaulipas.— Una oportuna intervención de elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero permitió auxiliar a una familia que quedó varada sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey mientras trasladaba a una mujer adulta mayor con problemas de salud hacia un hospital del municipio de Hidalgo.

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 94, donde los agentes adscritos a la Estación Segura Magueyes detectaron un vehículo detenido sobre la terracería con el cofre abierto durante sus recorridos de vigilancia.

Al entrevistarse con el conductor, este explicó que el automóvil presentó una falla relacionada con la banda del alternador. Debido a que no contaba con las herramientas necesarias para realizar la reparación, los elementos de la corporación le proporcionaron el equipo requerido para solucionar el desperfecto.

Como parte de la atención brindada, los policías estatales también ofrecieron trasladar a la paciente al hospital para agilizar su atención médica. Sin embargo, poco después arribó un familiar en otro vehículo, por lo que el traslado se realizó por ese medio.

Los agentes apoyaron además en la movilización de la adulta mayor de un automóvil a otro, facilitando el procedimiento y brindando acompañamiento a la familia durante la emergencia.

Tras concluir la reparación del vehículo, el conductor pudo continuar su camino, mientras que el personal de la Guardia Estatal reanudó sus labores de seguridad y vigilancia en la zona.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reafirma su compromiso de ofrecer apoyo tanto en materia de seguridad como de asistencia a quienes transitan por las carreteras del estado.