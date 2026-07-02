La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la detención de dos hombres presuntamente implicados en el asesinato de tres mujeres ocurrido en la colonia Loma Alta de Reynosa. Ambos fueron capturados mediante órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio.

La investigación por el homicidio de tres mujeres registrado la madrugada del pasado viernes en la colonia Loma Alta, en Reynosa, dio un importante avance con la detención de dos presuntos responsables, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con la autoridad, tras los hechos en los que además una mujer y un hombre resultaron lesionados, se inició de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

Como parte de las diligencias, elementos de la Policía de Investigación y peritos especializados realizaron el procesamiento de la escena del crimen, recolectaron evidencias, efectuaron dictámenes de criminalística de campo y aplicaron diversas técnicas científicas para reconstruir la mecánica de los hechos.

Derivado del análisis de indicios y de los actos de investigación encabezados por el Ministerio Público, fue posible identificar a dos personas como probables participantes en el ataque.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó a un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes por el delito de feminicidio, mismas que fueron autorizadas y ejecutadas este día.

Los detenidos fueron identificados como Adrián “H” y Jorge Homero “R”, quienes ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme a derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reiteró que continuará trabajando para esclarecer este caso y combatir la impunidad en los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres en la entidad.