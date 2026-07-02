La Selección Mexicana busca escribir una nueva página en la historia mundialista tras avanzar en la edición 2026. El equipo nacional tiene como máximo logro los cuartos de final alcanzados en los torneos de 1970 y 1986.

Ciudad de México.- La Selección Mexicana continúa alimentando la ilusión de millones de aficionados luego de avanzar en la Copa del Mundo 2026, un torneo en el que el combinado nacional busca romper una barrera histórica que se mantiene desde hace cuatro décadas.

Con la victoria ante Ecuador, el Tri aseguró su presencia en la siguiente ronda y ahora se prepara para enfrentar un nuevo desafío con la mira puesta en igualar o superar su mejor participación en la historia de los Mundiales.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, México ha competido en 18 ediciones del torneo, consolidándose como una de las selecciones con mayor presencia en la máxima competencia de futbol.

Sin embargo, el mayor avance conseguido por el conjunto mexicano ocurrió en dos ocasiones: las Copas del Mundo de 1970 y 1986, ambas disputadas en territorio nacional.

En el Mundial de 1970, el Tri logró avanzar de la fase de grupos tras conseguir resultados positivos ante sus rivales, pero su camino terminó en cuartos de final frente a Italia, que se impuso con marcador de 4-1.

1986: el último gran paso del Tri

Dieciséis años después, México volvió a alcanzar una etapa histórica. En el Mundial de 1986, el equipo dirigido en aquel entonces logró superar la fase de grupos y posteriormente venció a Bulgaria en los octavos de final.

La ilusión terminó en los cuartos de final ante Alemania Federal, en un encuentro que se definió desde la tanda de penales y que dejó al combinado mexicano a un paso de las semifinales.

Desde entonces, México ha participado constantemente en los Mundiales, pero no ha logrado repetir esa instancia.

El reto de la nueva generación

Tras quedar eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022, el equipo mexicano llega a 2026 con la oportunidad de cambiar la historia y alcanzar nuevamente los cuartos de final.

El próximo partido representa una nueva oportunidad para que el Tri supere una marca que se ha mantenido como una de las grandes pendientes del futbol mexicano: avanzar más allá de la ronda donde terminó en sus mejores actuaciones mundialistas.

La afición espera que esta generación pueda convertir la ilusión en un nuevo capítulo dentro de la historia de la Selección Mexicana.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas