Autoridades federales reportaron decomisos de armas, drogas, explosivos, hidrocarburo y vehículos, además de detenciones relacionadas con diversos delitos como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó las acciones realizadas durante el 29 de junio de 2026, con operativos coordinados en Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas federales y estatales realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas de fuego, sustancias ilícitas, explosivos, vehículos y combustible de presunta procedencia ilegal.

Entre los resultados destacados se encuentra el operativo realizado en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fiscalía General de la República detuvieron a un hombre y aseguraron tres armas de fuego, cuatro granadas y un kilo de metanfetamina.

En Michoacán, autoridades detuvieron en Uruapan a dos personas señaladas por el delito de extorsión. Durante la acción se aseguraron dinero en efectivo, un vehículo y equipos telefónicos. Además, otro hombre fue detenido por su presunta relación con una agresión contra elementos de la Policía Estatal.

En Oaxaca, específicamente en Unión Hidalgo, elementos de la Secretaría de Marina y Policía Estatal detuvieron a siete personas y decomisaron un arma corta, un cargador, cartuchos, dosis de droga, una báscula, un radio de comunicación y cuatro motocicletas.

Uno de los aseguramientos más relevantes ocurrió en Sinaloa, donde autoridades localizaron armamento, municiones y equipo táctico. En Mazatlán fueron aseguradas nueve armas largas, más de 12 mil cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados, placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.

También en Sinaloa, en el municipio de El Rosario, el Ejército Mexicano localizó 25 artefactos explosivos improvisados.

En materia de combate al robo de hidrocarburos, elementos de seguridad aseguraron combustible y vehículos en distintas entidades. En Tabasco fue detenido un hombre en Cárdenas con un tractocamión y autotanque que transportaba 37 mil 400 litros de hidrocarburo sin acreditar su legal procedencia.

En Tamaulipas, autoridades militares aseguraron en Reynosa un tractocamión y 47 mil litros de hidrocarburo.

Otros resultados incluyeron el aseguramiento de 660 kilos de marihuana en Ixtlán del Río, Nayarit; una orden de aprehensión cumplimentada en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, por un caso relacionado con trata de personas; y la detención de cinco personas en Coatzacoalcos, Veracruz, vinculadas con el homicidio de una mujer.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.