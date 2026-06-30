Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 30 de 2026– En apego a la Estrategia Nacional de Buen Gobierno, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, a través de la Dirección de Investigación y Anticorrupción, y del Departamento de Prevención a la Corrupción, impartió la capacitación denominada “Ética e Integridad en el Servicio Público”.

Este encuentro estuvo dirigido a 82 personas servidoras públicas adscritas al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 236 (CBTis 236).

Los participantes se involucraron en un espacio de análisis y reflexión sobre la trascendencia de conducirse con rectitud en cada una de sus funciones profesionales, enfatizando la importancia de anteponer el interés general y el compromiso social, y consolidando acciones institucionales que aseguren buenas prácticas desde el servicio educativo.

“Durante el desarrollo de la sesión, coordinada por el Departamento de Prevención a la Corrupción, se abordaron los temas y principios fundamentales que norman la conducta dentro de la administración pública, revisando las directrices normativas que orientan el actuar diario hacia la consolidación de una gestión íntegra y transparente” expresó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

Con la implementación de este tipo de encuentros, se busca promover un entorno institucional basado en el respeto al marco jurídico vigente. De esta manera, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fortalece uno de los pilares de la presente administración gubernamental, fortalecer la transparencia en beneficio directo de las familias tamaulipecas.