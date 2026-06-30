Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 30 de 2026– El Gobierno de Américo Villarreal Anaya ha desplegado una estrategia integral para fomentar el uso eficiente y eficaz del agua y alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se llevan a cabo grandes obras para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya avaló lo anterior y destacó una inversión de más de 560 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2025 en infraestructura hidráulica, figurando este rubro como el segundo con mayor recurso en Tamaulipas.

Destacó la prioridad de esta administración de fortalecer el sistema de agua potable, drenaje y saneamiento en todas las regiones del estado y resaltó la construcción del colector de alcantarillado sanitario en el Libramiento Oriente de Reynosa, la primera etapa de ampliación de la planta potabilizadora Duport en Altamira y la rehabilitación del sistema múltiple de agua potable en Graciano Sánchez, municipio de San Carlos; sin dejar de mencionar la segunda etapa de construcción de la planta potabilizadora para el sistema de agua potable de Ciudad Victoria, obra que complementa a la segunda línea del acueducto.

El titular de la secretaría subrayó que el agua es uno de los recursos más valiosos con los que se cuenta para tener una proyección y una sustentabilidad en cada una de las regiones de Tamaulipas.

Para finalizar dijo que con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura hidráulica estratégica que fortalezca el abastecimiento de agua potable en la entidad, garantizando un mejor acceso a este recurso esencial y contribuyendo a elevar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.