Personal de la Guardia Estatal en Matamoros incorpora rutinas de activación física como parte de su preparación diaria para mejorar condición, resistencia y desempeño operativo.

El programa busca impulsar el bienestar de los elementos y fortalecer las capacidades de respuesta al servicio de la ciudadanía.

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las capacidades físicas de sus elementos, la Guardia Estatal de Tamaulipas implementa un programa permanente de activación física en la Delegación Regional Matamoros, como parte de la preparación integral del personal operativo.

Las actividades se realizan conforme a la programación establecida por el Departamento de Salud de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), incorporando ejercicios supervisados que forman parte de la rutina laboral de las y los integrantes de la corporación.

Las sesiones de acondicionamiento físico están diseñadas para fortalecer habilidades necesarias en las tareas de seguridad pública, como resistencia, fuerza muscular, movilidad y capacidad cardiovascular.

Estos ejercicios permiten que los elementos mantengan una mejor condición física para enfrentar las exigencias propias de sus funciones operativas y de vigilancia en beneficio de la población.

El programa forma parte de las acciones impulsadas por la SSPT para promover hábitos saludables dentro de la institución y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo profesional de la Guardia Estatal.

La activación física no solo representa una mejora en el rendimiento policial, también busca favorecer la salud integral del personal mediante rutinas guiadas por especialistas.

Autoridades de seguridad señalaron que contar con elementos preparados física y profesionalmente fortalece la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren intervención inmediata.

Con estas acciones, la Guardia Estatal mantiene una estrategia enfocada en la capacitación continua y el fortalecimiento institucional, elementos que contribuyen a generar mayor confianza entre la ciudadanía tamaulipeca.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas