Cd. Victoria, 29 de junio de 2026.- Para aliviar la economía de contribuyentes y puedan regularizar su situación patrimonial, el Cabildo de Victoria autorizó la iniciativa del alcalde Eduardo Gattás Báez para ampliar la condonación de recargos al cien por ciento del impuesto predial ejercicio fiscal 2026.

El acuerdo votado en el pleno, surtirá efecto del 1 al 31 de julio con la condonación de recargos de la propiedad urbana, suburbana y rústica, según se estableció en la sexagésima quinta sesión pública ordinaria de este 29 de junio, la propuesta fue presentada por el síndico Ernesto Ávalos Bustos.

En otro punto de la sesión, se aprobó la solicitud para adicionar referencias geográficas y puntos cardinales al acuerdo mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento la donación a favor del Banco del Bienestar de una porción de terreno de equipamiento urbano para la construcción de una sucursal bancaria del instituto.

En el apartado de correspondencia se dio lectura al oficio enviado por el diputado Sergio Ojeda Castillo del H. Congreso del Estado donde solicita la creación de la Comisión de Energía para fortalecer lazos de cooperación y coordinación de promoción, impulso de y materialización de acciones que mejoren la eficiencia energética y energía sostenible.